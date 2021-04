Mit der U23 von Rot-Weiss Essen feierte Holger Stemmann 2013 den Aufstieg in die Fußball-Oberliga.

Fußball RWE: Ehemaliger U23-Trainer mit neuem Job in der Kreisliga

Essen/Witten. Mit der U23 von Rot-Weiss Essen feierte Holger Stemmann einst die Landesliga-Meisterschaft. Ab Sommer trainiert er wieder im Ruhrgebiet.

„Viva la Zwote, viva la Oberliga“, das war der Schlachtruf bei Rot-Weiss Essen im Sommer 2013: Mit einem 4:1-Erfolg über den ASV Wuppertal machte die U23 von RWE den Aufstieg in die Oberliga klar, vor Vizemeister ESC Rellinghausen. Trainer Holger Stemmann verabschiedete sich damals als Meistertrainer, er verlängerte seinen Vertrag nicht.

Acht Jahre später tritt Stemmann einen neuen Job im Ruhrgebiet an: Er übernimmt den Wittener Kreisligisten TuRa Rüdinghausen, der in der Bochumer Kreisliga A um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft. Der Verein darf sich zumindest nach einer Instagram-Abstimmung als „beliebtester Kreisliga-Verein Westfalens“ bezeichnen.

RWE U23 in die Oberliga geführt: Stemmann arbeitet gerne mit jungen Spielern

Stemmann sagt im Interview: „Ich bilde gerne aus, mache Spieler besser. Mal gelingt es mir, mal nicht. Ich glaube schon, dass junge Spieler bei mir immer eine Chance haben. Ich finde, das muss sich auch jeder Verein auf die Fahne schreiben.“ Auch bei RWE half er bei der Ausbildung von Talenten, die U23 wurde allerdings 2014 nach nur einer Saison in der Oberliga vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Essener Feierlichkeiten: Holger Stemmann (RWE) holt zum Abschied die Meisterschaft für die U23. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

Vor seiner Zeit bei RWE war Stemmann in der Nachwuchsabteilung von Preußen Münster aktiv, danach trainierte er unter anderem in Iserlohn und Gevelsberg.

Seit 2019 gibt es übrigens wieder eine rot-weisse U23 – die musste allerdings ganz unten anfangen und spielt nach einem Aufstieg im vergangenen Jahr in der Kreisliga B. Ein Freundschaftsspiel der Essener U23 gegen Holger Stemmann – es wäre wieder fast ein Vergleich auf Augenhöhe. (pr)

Im Interview spricht Holger Stemmann über seinen Profitraum, sein besonders Verhältnis zu jungen Spielern und den Unterschied zwischen Landes- und Kreisliga (mehr lesen Sie hier).

