Rot-Weiss Essen: Dabrowski über den Besuch der Ultra-Party und das Personal fürs HSV-Duell

Essen. Rot-Weiss Essen trifft auf den HSV. Christoph Dabrowski über die Verletzten, den Gegner und seinen Besuch der Geburtstagsparty der „Rude Fans“.

Pokal-Time an der Hafenstraße: Kein Wunder, das Duell gegen den Hamburger SV an diesem Sonntag um 13 Uhr ist restlos ausverkauft. 18.800 Menschen werden zuschauen, darunter auch: Ekin Celebi, Aaron Manu, Nils Kaiser und Sandro Plechaty. Das Quartett von Rot-Weiss Essen fällt weiterhin verletzt aus.

Hinzukommt Cedric Harenbrock, der das Montagstraining abbrechen musste; muskuläre Probleme. „Es ist aber nichts Strukturelles kaputt, er konnte an diesem Freitag schon wieder individuell trainieren“, sagte Trainer Christoph Dabrowski. Die Alternativen, gerade in der Defensive, werden weniger. „Es ist kein Geheimnis, dass wir einen kleinen Kader haben und die Gefahr besteht, dass wir in einen Engpass laufen. Wir kommen damit klar.“ RWE hält aber „natürlich“ die Augen auf dem Transfermarkt offen.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski zollt Ultras Respekt

Der HSV, das ist für Dabrowski eine „absolute Topmannschaft der Zweiten Liga, die eine besondere Spielwiese hat“. Rot-Weiss habe sich einen Plan überlegt. Ob Dabrowski eine Vierer- oder in Anbetracht der Offensivpower der Rothosen eine Fünferkette aufbieten wird, das ließ er bei der Pressekonferenz offen.

Pokalheld Isi Young im Interview: „Wir kriegen unsere Chancen“.

Der 45-Jährige sprach zudem über den Besuch der Geburtstagsparty der „Rude Fans“. Die Ultragruppe von RWE feierte ihr 15-Jähriges und der Trainer war dabei. Die Einladung habe er vor längerer Zeit bekommen. „Dieser Einladung bin ich gerne gefolgt, um den Leuten den Respekt zu zollen. Ich habe einen sehr positiven Eindruck bekommen. Ich glaube, dass das von Gegenseitigkeit geprägt war.“

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Was er in Gesprächen mit den aktiven Fans gemerkt hat? „Der Tenor ist, dass sie maximal Bock auf dieses Spiel gegen den HSV haben, dass sie hoffen, dass wir es lange offen halten und eine Überraschung schaffen“, so Dabrowski. „Die Fans sind in der Lage, uns zu tragen – aber wir immer: Wir müssen als Mannschaft vorangehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE