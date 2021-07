RWE arbeitet zum Regionalliga-Auftakt auf 6600 Fans hin

Essen. Rot-Weiss Essen bereitet sich auf die neue Regionalliga-Saison vor. Zum Start sollen Zuschauer wieder erlaubt sein. Das ist der aktuelle Stand.

Das erste Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison darf Rot-Weiss Essen unter Flutlicht bestreiten. Am 20. August (Freitag, 19:30 Uhr) wird der SV Straelen an der Hafenstraße gastieren. Eine Woche zuvor startet RWE beim Bonner SC. Beim ersten Spiel an der Hafenstraße dürfen auch wieder Fans im Stadion Essen dabei sein. Die RWE-Verantwortlichen hoffen, je nach Dynamik der Corona-Lage, auf eine Zuschauerrückkehr mit rund 6600 Fans.

Demnach dürften 6000 Sitz- und Stehplätze vergeben werden, 1000 davon gehen an Gästefans. 600 VIP-Tickets kommen hinzu.

Darüber hinaus haben die Essener über den Stand des Dauerkartenverkaufs informiert. Ab sofort starte eine zweite Verkaufsphase. Dauerkarteninhaber aus der vorletzten Saison und Vereinsmitglieder hätten nun die Möglichkeit, ein Saisonticket zu erwerben.

RWE plant für die Saison 2021/2022 drei Dauerkarten-Szenarios:

Szenario 1: Sollten keine Zuschauer im Stadion Essen dabei sein können, arbeitet RWE erneut mit dem „Doppel Pass“-System und stellt Fans kostenfreien Zugang zum Livestream. Sobald die entsprechende Verfügungslage wieder einen Stadionbesuch zulässt, erlischt dieser Gratis-Zugang automatisch.

Szenario 2: Sollte die Verfügungslage so bleiben, wie sie aktuell ist, kann RWE circa 6.500 Karten anbieten. Dabei werden die entsprechenden Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet, Sitzplätze können voraussichtlich besetzt werden.

Szenario 3: Sobald es keine Zuschauerbeschränkungen mehr gibt, erhalten rot-weissen Dauerkarteninhaber ihre Dauerkarte mit dem gewohnten Platz

