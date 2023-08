Rot-Weiss Essens Brumme über seine Rolle und Viktoria Köln

Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk: Rot-Weiss Essen verpasst Heimsieg gegen Aue: Die Fans feiern, der Rasen macht alle wahnsinnig

Rot-Weiss Essen hat vor einer tollen Kulisse an der Hafenstraße einen Heimsieg gegen Erzgebirge Aue verpasst. Am Ende musste sich RWE mit einem 1:1-Remis begnügen. Auf einem holprigen Geläuf war für Rot-Weiss deutlich mehr drin. Schon am Mittwoch hat RWE in Köln die nächste Chance, um den ersten Saisondreier einzufahren. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Moderatorin Kira Alex das erste Liga-Heimspiel der Saison, blicken auf die Begegnungen gegen Köln und Münster - und verraten, welcher Spielertyp RWE noch guttun würde.

Video: FUNKE Foto & Video