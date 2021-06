Rot-Weiss-Essen: Zur Generalprobe kommt ein Drittligist

Essen. Rot-Weissen haben ihren Vorbereitungsplan für den Sommer komplettiert. Eine Woche vor Saisonstart läuft der SC Verl an der Hafenstraße auf.

Der Sommerfahrplan von Rot-Weiss Essen ist komplett. Zwei weitere Testspiele sind noch zu den bereits bekannten Terminen hinzugekommen.

Zur Saison-Generalprobe wird der Drittligist SC Verl am Samstag, 7. August, an der Hafenstraße auflaufen (14 Uhr). Außerdem wird die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart noch ein Vorbereitungsspiel beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt am Freitag, 30. Juli, bestreiten (17 Uhr).

Für das Duell gegen die Ostwestfalen wie auch für das Abschiedsspiel für Kevin Grund und Marcel Platzek gegen den 1. FC Bocholt am 14. Juli arbeitet RWE intensiv an einem Konzept, damit möglichst viele Zuschauer dabei sein können.

Der Vorbereitungsplan

Mo., 5. Juli: Trainingsauftakt an der Hafenstraße (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Mi., 14. Juli: 19.00 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (19 Uhr, Stadion Essen)

So., 18. Juli – Fr., 23. Juli: Trainingslagerin Herzlake

Di., 20. Juli: FC Emmen – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr in Herzlake)

Fr., 23. Juli: ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck)

Do., 29. Juli: Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Bieberer Berg)

Fr., 30. Juli: FSV Frankfurt – Rot-Weiss Essen (17 Uhr, Bornheimer Hang)

Mi., 4. August: ETB SW Essen – Rot-Weiss Essen (19 Uhr, Uhlenkrug)

Sa., 7. August: Rot-Weiss Essen – SC Verl (14 Uhr, Stadion Essen)

