Essen. Vinko Sapina ist der bisher einzige Zugang des Drittligisten Rot-Weiss Essen. Mit dieser Redaktion spricht er über seinen neuen Klub.

Die Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen müssen sich aktuell in Geduld üben. Auch zwei Wochen nach dem letzten Ligaspiel steht auf der Seite der Zugänge für die kommende Saison bisher nur ein Name: Vinko Sapina (27). Der 1.94 Meter große Sechser wechselt vom Ligarivalen SC Verl an die Hafenstraße und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025.