Rot-Weiss Essen zieht die Reißleine: Trainer Christian Neidhart muss gehen

Essen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Regionalliga sorgt Rot-Weiss Essen für einen Paukenschlag. Trainer Christian Neidhart ist entlassen.

Rot-Weiss Essen zieht im Aufstiegskampf der Regionalliga West die Reißleine. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist Christian Neidhart (53) nach Informationen dieser Redaktion von seinen Aufgaben als Cheftrainer an der Essener Hafenstraße entbunden worden. Heute Mittag macht RWE die Personalentscheidung offiziell. Im Saisonfinale könnte die Mannschaft von Sportdirektor Jörn Nowak und U19-Trainer Vincent Wagner (36) betreut werden. Die Nachfolge ist noch nicht final geklärt. Der Verein wird im Laufe des Tages darüber informieren.

Rot-Weiss Essen liegt im Aufstiegsrennen hinter Preußen Münster

Die Essener flogen am Dienstagabend nach einer enttäuschenden Leistung beim Ligarivalen Wuppertaler SV aus dem Niederrheinpokal und verspielten somit die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal. In der Meisterschaft hat Aufstiegsfavorit RWE in den letzten Wochen eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga verspielt. Aktuell liegen die Essener zwei Punkte hinter Preußen Münster auf Platz zwei und sind somit auf Schützenhilfe angewiesen.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht RWE vor einem schweren Auswärtsspiel in Lotte gegen den SV Rödinghausen. Am letzten Spieltag ist Rot Weiss Ahlen in Essen zu Gast. Für Preußen Münster steht noch das Auswärtsspiel am Freitagabend in Wiedenbrück und das Heimspiel am letzten Spieltag gegen die U21 des 1. FC Köln auf dem Programm. RWE benötigt zwei Siege, um die Chance auf den Aufstieg am Leben zu halten. Nach der leblosen Vorstellung in Wuppertal trauten die RWE-Verantwortlichen Christian Neidhart das wohl nicht mehr zu. Nun soll ein letzter Impuls dabei helfen, das Ziel doch noch zu realisieren.

Neidhart kann statistisch auf eine erfolgreiche Zeit in Essen zurückblicken. In 89 Spielen als RWE-Trainer gelangen ihm 62 Siege. Neidhart erreichte einen überragenden Schnitt von 2,29 Punkten pro Spiel. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft als Viertligist in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Jedoch blieb in der Meisterschaft nur Platz zwei hinter der U23 von Borussia Dortmund. Und auch in dieser Saison drohte RWE das große Ziel Aufstieg unter seiner Führung zu verpassen, da die Mannschaft in der Rückrunde zu häufig schwächelte und wichtige Punkte liegen ließ.

Rot-Weiss Essen: Vincent Wagner überzeugt in der U19

Der frühere RWE-Spieler Vincent Wagner kehrte im vergangenen Sommer als Trainer der U19 an die Essener Hafenstraße zurück. Diese Verpflichtung machte sich für die Essener bezahlt. Die A-Jugend beendete die Saison in der Bundesliga West auf einem sensationellen sechsten Tabellenplatz. Nun könnte Wagner die Chance erhalten, die Profis in die 3. Liga zu führen.

