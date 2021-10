Rot-Weiss Essen: Ex-Talent von Bayern München kommt zu RWE

Essen. Rot-Weiss Essen hat sich mit einem Mittelfeldspieler verstärkt. Der spielte zuletzt bei Hannover 96 und wurde beim FC Bayern München ausgebildet.

Verstärkung für Rot-Weiss Essen: Der 23-jährige Niklas Tarnat wechselt an die Hafenstraße. Das gab RWE am Mittwochmittag bekannt.

Der zentrale Mittelfeldspieler war seit dem Sommer vereinslos, ausgebildet wurde er in der Jugend des FC Bayern München und bei Hannover 96. Für die Profis der 96er lief er zweimal in der 2. Bundesliga auf, für die Hannoveraner Reserve 62 Mal in der Regionalliga Nord. Er war bei den Roten zudem Kapitän der zweiten Mannschaft.

Rot-Weiss Essen: Darum hat sich RWE für den Mittelfeldspieler entschieden

„Mit Niklas verpflichten wir einen sehr interessanten zentralen Mittelfeldspieler. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits einige Erfahrungen bei seinen vorherigen Stationen sammeln“, so Rot-Weiss-Sportdirektor Jörn Nowak, der „weiteres Entwicklungspotenzial“ bei Tarnat ausgemacht hat.

Der Sohn des ehemaligen deutschen Nationalspielers Michael Tarnat komme in einem „sehr guten Fitness-Zustand, weil er inklusive Sommervorbereitung bis zuletzt am laufenden Trainingsbetrieb in Hannover teilnehmen konnte“, so Nowak: „Ich gehe davon aus, dass er keine lange Eingewöhnungszeit bei uns benötigt, zumal er den positiven Eindruck in den letzten Tagen bei uns im Training absolut bestätigt hat.“

Auch Essen-Trainer Christian Neidhart freut sich auf den 23-Jährigen: „Uns war es wichtig, die freie Stelle im Mittelfeld nur dann auszufüllen, wenn es wirklich Sinn macht. Das sehen wir mit Niklas Tarnat als gegeben.“

RWE-Zugang Tarnat. „Hafenstraße ist ein Hexenkessel“

Der Mittelfeldspieler ist sogar schon für das Niederrheinpokalspiel bei den Sportfreunden Neuwerk (Mittwoch, 13. Oktober, 19.30 Uhr) einsatzbereit. Auf seine Heimpremiere im Stadion Essen dürfte Tarnat allerdings schon hinfiebern: „Die Hafenstraße ist ein Hexenkessel, Rot-Weiss in ganz Deutschland ein Begriff. Ich kann es kaum erwarten, mich genau hier weiterzuentwickeln und meine fußballerischen Fähigkeiten bei solch einem traditionsreichen und besonderen Verein weiter zu schärfen.“

