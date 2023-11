Rot-Weiss Essen: Woher rührt die neue Stabilität?

Essen. Rot-Weiss Essen gewinnt das vierte Spiel in der 3. Liga in Serie. Im RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" wird darüber diskutiert, wohin die Reise geht.

Ausverkauftes Haus - und der nächste Sieg: Rot-Weiss Essen scheint in dieser Phase der Saison in der 3. Liga kaum zu stoppen zu sein. Beim 2:1 gegen Arminia Bielefeld war am Samstagnachmittag zwar wieder einmal ein Last-minute-Treffer nötig, doch der vierte Sieg in Serie war für RWE verdient.

Dabei ist es gerade einmal gut einen Monat her, als die Köpfe nicht nur bei den Spielern mächtig hingen. Die 0:5-Klatsche an der Hafenstraße gegen den SC Verl hatte dem Umfeld mächtig die Stimmung verhagelt. Doch seitdem marschiert die Mannschaft von Christoph Dabrowski von Sieg zu Sieg.

Doch woher rührt diese neue Stabilität? Darüber diskutieren im RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" die beiden RWE-Reporter Rolf Hantel und Ralf Wilhelm mit Funke-Sportredakteur Stefan Döring. Alle drei sind der Ansicht, dass vor allem die Neuzugänge dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Aber wie geht es eigentlich mit Felix Götze und Jakob Golz weiter?

Jetzt, wo sich die Mannschaft gefunden zu haben scheint, was ist wohl noch möglich in dieser Saison? Auch darüber sprechen die drei im RWE-Talk. Zudem wird über die Rolle von Ron Berlinski diskutiert und das Spiel gegen Waldhof Mannheim in der kommenden Woche getippt.

