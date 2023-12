Wir haben es wieder live gemacht. Diesmal zusammen mit dem Videoformat „Vonne Hafenstraße“. Zu Gast bei unserem Live-Event in der Funke-Zentrale war Marcus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiss Essen. Mit ihm zusammen besprechen unsere RWE-Experten Martin Herms und Justus Heinisch, sowie Moderator Timo Düngen vor Publikum die aktuelle Lage bei Rot-Weiss Essen und blicken in die Essener Zukunft.

Essen Fans von Rot-Weiss Essen müssen sich rund um die Heimspiele auf eine Änderung einstellen. Die Wegwerfbecher werden bald Geschichte sein.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen geht künftig neue Wege beim Verkauf von Getränken rund um seine Heimspiele. Im Stadion an der Hafenstraße werden die bisher üblichen Plastikbecher bald Geschichte sein. Der Verein will seine Fans mit Bier und Softdrinks nur noch in Mehrwegbechern versorgen - und das schon ab der kommenden Saison. Das hat Rot-Weiss Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig im Live-Talk der Funke-Formate „fußball inside“ und „vonne Hafenstraße“ bestätigt.

„Wir können das mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen: Ab dem ersten Heimspiel der Saison 2024/25 wird es bei Rot-Weiss Essen keine Einwegbecher mehr geben. So wie es nach unseren Spielen auf den Tribünen, zwischen den Sitzreihen oder rund um das Stadion aussieht - das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, findet Uhlig.

Aktuell stehe RWE in Verhandlungen mit einem externen Anbieter, um eine notwendige Spülstraße gewährleisten zu können. Laut Uhlig soll ein lokaler Partner dabei helfen. „Wir sind gerade dabei, das Konstrukt zu bauen. Das ist nicht ohne, man kann nicht mal eben eine Spülstraße für 40.000 bis 50.000 Becher einbauen. Da brauchen wir einen Partner, der diese ganze Logistik erfüllt. Und dieser Partner sollte natürlich nicht in Bayern sitzen, aus Nachhaltigkeitsgründen würde das keinen Sinn machen. Es muss ein Partner vor Ort sein, da führen wir Gespräche. Das Thema wird kommen.“

Jugend von Rot-Weiss Essen könnte von neuen Bechern profitieren

Die neuen Mehrwegbecher sollen auch eine passende RWE-Optik erhalten. Fans hätten die Möglichkeit, die Becher im privaten Bereich zu nutzen. Davon könnte die Nachwuchsabteilung von Rot-Weiss Essen profitieren, wie Uhlig bestätigt. „Natürlich werden wir die Becher entsprechend gestalten. Sie dürfen auch von Zuschauern nach Hause genommen werden gegen ein Pfandgeld. Der Erlös wird dann in gute Zwecke oder für unsere Jugend investiert.“

