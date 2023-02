Rot-Weiss Essen: Wechsel von Heber war nachvollziehbar

Essen. Rot-Weiss Essen feiert Geburtstag – unser Kolumnist Uwe Strootmann über Daniel Heber, das Derby gegen den MSV Duisburg und eine schwere Wahl.

Ja Mensch, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 116. Geburtstag, Du unser aller RWE. Bist ganz schön groß geworden. Besonders im vergangenen Jahr, wo Du doch ausnahmsweise mal nicht sitzengeblieben bist, sondern endlich versetzt wurdest. Steht Dir auch immer noch ziemlich gut, diese dritte Liga.

Anstelle von Kaffee und Kuchen unter der Woche verbringen wir Deine Geburtstagsparty lieber kommenden Sonntag bei Stauder und Bratwurst. Die Gästeliste dafür war dermaßen lang, so dass unser Partykeller anne Hafenstraße bis unter die Decke gefüllt sein wird. Der MSV Duisburg kommt auch, wurde er doch via Spielplan zwangsverpflichtet, an unserer Party teilzunehmen.

Rot-Weiss Essen: Bislang letztes Heimspiel gegen Duisburg war 2017

Die Zebras und ihr vielköpfiger Anhang haben sicher keine Gastgeschenke im Gepäck, aber es reicht ja auch völlig aus, wenn wir uns nach Abpfiff tierisch über drei Punkte für Rot-Weiss Essen freuen dürfen. In der Gesamtstatistik haben zwar die Meidericher die Hufe mit vierzehn zu acht gewonnen Spielen bei zehn Unentschieden vorn, aber in dieser aktuellen Saison liegen wir so eng beieinander, wie viele Jahre nicht mehr. Ergibt ja auch Sinn, da wir zumeist in einer ganz eigenen Liga unterwegs waren.

Die beiden letzten Heimspiele gegen den MSV Duisburg datieren somit aus den Jahren 2014 und 2017 und fanden im Rahmen des Niederrheinpokals statt. In der epochalen Halbfinalauseinandersetzung von 2014 fanden sogar 20.650 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße Platz, was bei Arnd Zeigler das Prädikat „pickepackevoll“ bekommen hätte.

Dass diese Zahl Sonntag nicht erneut erreicht werden kann, liegt nicht am Interesse der Fans, sondern an den bekannten Umbaumaßnahmen auf der Gottschalk-Tribüne, die das Fassungsvermögen marginal gesenkt haben. Unser ehemaliger Kapitän Daniel Heber wird uns leider Sonntag nicht die Daumen drücken können, da er mit seinen Magdeburgern fast zeitgleich gegen den KSC anzutreten hat. Ein Abschied, der letztendlich doch überraschend, aber aus Sicht des Spielers komplett nachvollziehbar kam.

Rot-Weiss Essen: Bastians soll lange Kapitän bleiben

Der heutige Fußball ist für uns Fans, die wir oft noch das „Gemüt Gewohnheitstier“ in uns tragen, nicht selten zu schnelllebig. Lieber Daniel, danke für alles, was Du für RWE gegeben hast und viel Erfolg in Magdeburg. Und wenn wir uns kommende Saison doch wiedersehen sollten, dann wollte es der Fußballgott wohl so haben.

Unser neue Kapitän ist nun Felix Bastians, den die Kapitänsbinde hoffentlich lange schmücken wird. Ansonsten könnte man ja fast an einen Fluch der Binde glauben. Neu zur Wahl ausgeschrieben auch die Preisträgerin oder der Preisträger für die Georg-Melches-Verdienstmedaille 2023. Sitzt man vor dem Formular fallen einem direkt einige Namen ein, so geht es mir jedenfalls. Hätte ich analog zu einer Oscar-Verleihung die drei Nominierten anzukündigen, so wären das Damian Jamro, Silvia Zimmert und Peter Sommer.

Georg-Melches-Verdienstmedaille: Drei Rot-Weisse hätten es verdient

Via Einspieler im Hintergrund liefen dann die Argumente: Damian Jamro hat in seiner langen Zeit bei RWE vermutlich mehr Posten bekleidet als Laura Wontorra Shows moderiert. Und das soll was heißen. Und immer hat er sie mit Leidenschaft, Kompetenz und unermüdlichem Einsatz erfüllt. Wer immer mal ein Problem in Sachen Ticket hatte, weiß wovon ich schreiben. Keine Frage bleibt unbeantwortet.

Silvia Zimmert blickt auf über einundvierzig Dienstjahre für RWE zurück und hat wohl jeden von uns schon mal als Mitgliedsausweis in der Hand gehabt. Oder Peter Sommer, der große Bruder unserer Spieler. Das offene Ohr für deren Sorgen und Nöte. Mit der nötigen Kompetenz, selbst Ron Berlinskis Trikots sauber zu bekommen.

