3. Liga Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg sorgen für Rekord in Liga 3

Essen/Duisburg Die 3. Liga steuert auf einen neuen Zuschauer-Rekord zu. Auch Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind bei den Topklubs mit dabei

Nach dem Ende der Hinrunde liegt die 3. Liga mit ihrer Zuschauerbilanz auf Rekordkurs. Erstmals kamen im Schnitt mehr als 9000 Fans pro Spiel, insgesamt strömten über 1,74 Millionen Besucher in die Stadien. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Zwei Nachholspiele stehen noch aus, 188 Spielen Partien fanden bislang statt - im Durchschnitt kamen 9260 Zuschauer. Nach dem Abschluss der vergangenen Saison hatte die Zahl 8199 betragen, eine Bestmarke.

RWE lockt viele Zuschauer an die Hafenstraße

Zu den größten Zuschauermagneten der Liga gehören auch die Revierklubs Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Zu den zehn Auftritten an der Hafenstraße von RWE kamen im Schnitt 16.736 Besucher. Damit belegt der Vorjahresaufsteiger den dritten Platz in der Zuschauertabelle und liegt knapp über dem Wert der vergangenen Spielzeit (16.575 am Saisonende).

Der MSV Duisburg konnte in der ersten Saisonhälfte mit 12.618 Zuschauern trotz der sportlichen Misere ebenfalls mehr Fans als in der Vorsaison begrüßen (11.897) und steht im ligaweiten Vergleich auf Rang vier.

Vor RWE liegt Spitzenreiter Dresden

Für das mit Abstand größte Interesse sorgten die Heimspiele von Dynamo Dresden mit durchschnittlich knapp 29.000 Besuchern. Der Tabellenzweite befindet sich auf dem Weg, den selbst aufgestellten Zuschauer-Rekord für die 3. Liga in dieser Saison zu überflügeln.

Neben Dresden und Essen kommen auch Arminia Bielefeld (17.100), 1860 München (15.000) und der 1. FC Saarbrücken (10.800) auf einen sechsstelligen Zuschauerschnitt. Bester Aufsteiger ist der SSV Ulm mit 9819 Fans pro Heimspiel, knapp vor dem SC Preußen Münster (9610).

3. Liga: Die Hinrunden-Zuschauerbilanz im Überblick

Dynamo Dresden - 28.833

Arminia Bielefeld - 17.105

Rot-Weiss Essen - 16.736

1860 München - 15.000

MSV Duisburg - 12.618

1. FC Saarbrücken - 10.765

SSV Ulm 1846 - 9819

Preußen Münster - 9610

Erzgebirge Aue - 8878

Jahn Regensburg - 8166

Waldhof Mannheim - 7831

Hallescher FC - 7504

FC Ingolstadt - 6334

VfB Lübeck - 5761

SV Sandhausen - 4472

Viktoria Köln - 4290

SpVgg Unterhaching - 3820

Borussia Dortmund II - 3627

SC Verl - 2547

SC Freiburg II - 2150

