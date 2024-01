Essen. In dieser Woche wird es für die Drittligisten Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg wieder ernst. Die Revierklubs haben Trainingsauftakt. Die Termine.

Die Winterpause ist für die beiden Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg beendet. In dieser Woche steigen beide Revierklubs in das Training ein. Eine gute Vorbereitung wird für RWE und die Zebras von entscheidender Bedeutung sein. Denn für beide Rivalen steht in der Rückrunde einiges auf dem Spiel. Die Essener mischen nach einer herausragenden Hinserie in der 3. Liga oben mit und dürfen vom Aufstieg träumen. Die Zebras müssen hingegen Wiedergutmachung betreiben und den Absturz in die Regionalliga West verhinden. Dabei sollen auch Transfers behilflich sein.

Die wichtigsten Termine und Infos für RWE und den MSV Duisburg gibt es hier in der Übersicht.

Rot-Weiss Essen

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 1. FC Köln (6. Januar, 14 Uhr), FSV Zwickau (13. Januar, 14 Uhr, beide Tests im Stadion an der Hafenstraße)

Rot-Weiss Essen sucht einen offensiven Flügelspieler

Transfers: Die Essener schauen sich nach einem torgefährlichen Flügelspieler um. Verstärkung für die Innenverteidigung ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Spielern wie Fabian Rüth oder Sandro Plechaty, die bislang kaum eine Rolle spielen, würde der Verein bei passenden Angeboten wohl keine Steine in den Weg legen.

Restserien-Start: Erzgebirge Aue (A, Freitag, 19. Januar, 19 Uhr)

+++ MSV Duisburg: Jander wohl vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg +++

MSV Duisburg

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: Borussia Mönchengladbach II (13. Januar, Uhrzeit nicht bekannt, nicht öffentlicht), weiterer Test geplant

Der MSV Duisburg steht im zweiten Halbjahr unter Druck. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme /firo Sportphoto

MSV Duisburg auf dem Transfermarkt gefordert

Transfers: Trainer Boris Schommers hatte bereits Bedarf angemeldet und dabei vor allem auf die fehlende Durchschlagskraft der Offensive verwiesen. Es soll etwas im Angriff passieren, das offensive Mittelfeld inbegriffen. Eine Option könnte Kevin Goden vom 1. FC Düren sein, mit dem Schommers bereits erfolgreich zusammenarbeitete. Offen ist, ob Caspar Jander bleiben wird. Das Top-Talent steht vor einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Im Sommer wäre der 20-Jährige ablösefrei. Geld würde er nur jetzt im Winter einbringen. Sein sofortiger Abgang wäre jedoch eine enorme Schwächung für die Zebras

Restserien-Start: 1860 München (A, Samstag, 20. Januar, 16.30 Uhr)

