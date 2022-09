Rot-Weiss Essen: Testspiel gegen niederländischen Erstligisten vereinbart

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen wird in dieser Woche gleich zwei Spiele bestreiten. Vor der Begegnung im Niederrheinpokal gibt es ein Testspiel.

Nach der 0:1-Pleite beim VfL Osnabrück wird Rot-Weiss Essen erst am Montag in einer Woche wieder in den Ligabetrieb einsteigen. Dann kommt der 1. FC Saarbrücken an die Hafenstraße. Trainer Christoph Dabrowski nutzt die aktuelle Woche für ein Testspiel. Am Dienstag testet der Drittligist gegen den holländischen Erstligisten Go Ahead Deventer. Die "Eagles", wie sie genannt werden, belegen nach sechs Spielen - ein Remis, fünf Niederlagen - den vorletzten Platz in der Eredivisie.

Rot-Weiss Essen trifft auf Ex-Duisburger

Bei Go Ahead Deventer steht mit Gerrit Nauber auch ein deutscher Spieler unter Vertrag. Der 30-jährige Abwehrspieler stand von 2017 bis 2019 auch beim MSV Duisburg unter Vertrag und absolvierte 67 Spiele (zwei Tore, zwei Vorlagen) für die Zebras.

Alle Brennpunkte zu Rot-Weiss Essens 0:1 in Osnabrück:

Am Mittwoch, 14. September (19.30 Uhr), geht es für RWE dann zum Niederrheinpokalspiel nach Velbert, wo Landesligist 1. FC Wülfrath wartet. Zwar ein Pflichtspiel, aber auch eine Art Testpartie für das rot-weisse Profiteam vor dem Kampf um Drittliga-Punkte gegen den 1. FC Saarbrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE