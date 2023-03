Live! Rot-Weiss Essen ohne Felix Götze gegen SV Wehen Wiesbaden

Essen. Rot-Weiss Essen empfängt Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Live-Ticker.

Ohne Felix Götze geht Rot-Weiss Essen ins Drittliga-Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Der Mittelfeldregisseur fehlt krank. Drei Punkte sollen unbedingt her, in der zurückliegenden Englischen Woche holte RWE lediglich einen Punkt.

Christoph Dabrowski verzichtet an diesem Samstag auf Experimente. Der Trainer hat Stürmer Ron Berlinski zurück in die Startelf beordert – zuletzt spielte Verteidiger Felix Bastians als Neuner. Bastians ist gegen Wehen Wiesbaden wieder in der Verteidigung gesetzt – zusammen mit Andreas Wiegel, Felix Herzenbruch und José-Enrique Rios Alonso. Im Mittelfeld starten Clemens Fandrich und Niklas Tarnat.

„Es kommt auf unsere Überzeugung und unsere Ausstrahlung an. Dann sind wir in der Lage, an der Hafenstraße packende Spiele abzuliefern und den Gegner so unter Druck zu setzen, dass er diese Wucht spürt. Das wird unser Ziel sein“, sagte Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den Tabellenvierten.

Besonders aufpassen muss der Aufsteiger dabei auf Wehen-Torjäger Benedict Hollerbach. Der 21-Jährige ist der klare Unterschiedsspieler in der Offensive der Gäste und mit 14 Saisontoren – hinter Dresdens Ahmet Arslan (16) – der zweitbeste Torschütze der 3. Liga. In diesem Jahr hat der schnelle Mittelstürmer bereits acht Treffer erzielt, darunter zwei Dreierpacks. (fs)

RWE: Golz – Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians, Tarnat, Fandrich, Eisfeld, Kefkir, Young, Berlinski.

Weitere Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

