Rot-Weiss-Essen: Stehplatz-Dauerkarten im WAZ-Gewinnspiel

Essen. Bei RWE wächst die Vorfreude auf die neue Drittliga-Saison, mehr als 10.000 Dauerkarten sind verkauft. Wir verlosen zwei Stehplatz-Dauerkarten.

Die vergangene Saison scheint abgehakt und auch die negative Stimmung rund um die Mitgliederversammlung hält die Fans von Rot-Weiss Essen nicht davon ab, ihr Team zu unterstützen. Mehr als 11.000 Dauerkarten hat der Fußball-Drittligist schon verkauft. Als Partner von RWE verlost die WAZ zwei Stehplatz-Dauerkarten für die Saison 2023/24.

Dauerkarten: Rot-Weiss-Essen-Gewinnspiel mit Rätsel

Rot-Weiss Essen vor der Saison 2023/24.

RWE eröffnet die Saison am 4. August mit dem Auswärtsspiel in Halle, eine Woche später steht der Pokal-Kracher gegen den Hamburger SV an. Am Wochenende 19./20. August wartet dann das erste Drittliga-Heimspiel – wenn Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen, können Sie mit etwas Glück bei jedem Spiel dabei sein. Und so funktioniert es:

Um zu prüfen, ob Ihr Fußball-Herz für Rot-Weiss schlägt, haben wir ein Worträtsel vorbereitet. Klicken Sie im Gewinnspiel-Formular einfach auf die Buchstaben, diese springen dann an den richtigen Platz – sie wissen sicher, wo der RWE zu Hause ist.

Das Gewinnspiel ist freigeschaltet bis Sonntag, 30. Juli

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden innerhalb von fünf Werktagen benachrichtigt

Alles weiteren Infos finden sich im Gewinnspiel-Formular

Zum Gewinnspiel klicken Sie hier auf den Link: waz.de/rwe-gewinnen

Die WAZ-Redaktion wünscht Ihnen viel Erfolg!

