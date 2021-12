Regionalliga West Rot-Weiss Essen: So viele Fans kamen 2021 an die Hafenstraße

Essen. Rot-Weiss Essen ist ein Zuschauermagnet: Kein West-Regionalligist hat 2021 mehr Heimtickets verkauft. So viele Fans kamen ins Stadion Essen.

Rot-Weiss Essen ist der Zuschauerkrösus der Regionalliga West. Trotz der coronabedingten Geisterspiele, neun an der Zahl, sahen sich im Kalenderjahr 2021 insgesamt 93.374 Zuschauerinnen und Zuschauer ein Heimspiel an der Hafenstraße an. Kein anderer West-Regionalligist begrüßte in dem Jahr mehr Fans als RWE.

Das erste Liga-Heimspiel 2021 war die Partie gegen den Bonner SC, der 23. Spieltag der Saison 2020/21. RWE siegte 2:0. Simon Engelmann traf doppelt – vor leeren Rängen. Aufgrund der damals gültigen Corona-Schutzmaßnahmen war das Match ein Geisterspiel. Auch die folgenden acht Regionalliga-Heimspiele blieb es im Stadion Essen, das 2022 „Stadion an der Hafenstraße“ heißen wird, leise.

Erst am letzten Spieltag der Saison waren wieder Fans zugelassen: 797 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten einem 5:2 über die Sportfreunde Lotte bei.

Rot-Weiss Essen: 12.500 Fans gegen Rot-Weiß Oberhausen

7500 Fans strömten am 20. August zur ersten Heimpartie der Runde 2021/22 an die Hafenstraße, sie wurden bitter enttäuscht: Der SV Straelen gewann mit 4:1. Es sollte die einzige RWE-Heimniederlage im gesamten Kalenderjahr bleiben.

Das höchste Besucheraufkommen zählte Rot-Weiss am 2. Oktober. Rot-Weiß Oberhausen reiste zum Derby nach Essen. 12.500 Fans waren bei dem 1:1-Remis dabei. Fünfstellig waren die Zuschauerzahlen auch bei den Partien gegen Schalke II (10.000), Alemannia Aachen (11.250) und die SF Lotte (10.027). Mit einem Spiel gegen den Bonner SC, so begann das RWE-Heimjahr bekanntlich auch, verabschiedeten sich die Essener vom eigenen Publikum. Und das standesgemäß mit einem 6:1-Sieg vor 6700 Fans.

Auf Rang zwei der Regionalliga-Tabelle liegt übrigens Preußen Münster. 54.908 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Preußenstadion – der höchste Besuch: 7500 beim Duell gegen Rot-Weiss Essen am 14. September. Dritter in dem Ranking ist Alemannia Aachen mit 40.210 Zuschauerinnen und Zuschauern im Jahr 2021.

Rot-Weiss Essen: Die Besucherzahlen 2021 im Überblick

Saison 2020/21:

23. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Bonner SC: 0 (Zuschauer).

25. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund II: 0.

27. Spieltag: Rot-Weiss Essen – SV Lippstadt: 0.

29. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Fortuna Köln: 0.

31. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Borussia Mönchengladbach II: 0.

33. Spieltag: Rot-Weiss Essen – FC Schalke 04 II: 0.

35. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Bergisch Gladbach: 0.

37. Spieltag: Rot-Weiss Essen – VfB Homberg: 0.

39. Spieltag: Rot-Weiss essen – Alemannia Aachen: 0.

41. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Sportfreunde Lotte: 797.

Oft blieb es leer, das Stadion Essen – coronabedingt. Neun Geisterspiele absolvierte Rot-Weiss Essen im eigenen Stadion im Jahr 2021. Foto: Kira Alex

Saison 2021/22:

2. Spieltag: Rot-Weiss Essen – SV Straelen: 7500.

4. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Fortuna Köln: 7500.

6. Spieltag: Rot-Weiss Essen – VfB Homberg: 9000.

8. Spieltag: Rot-Weiss Essen – FC Schalke 04 II: 10.000.

10. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Rot-Weiß Oberhausen: 12.500.

12. Spieltag: Rot-Weiss Essen – SC Wiedenbrück: 9000.

14. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Alemannia Aachen: 11.250.

16. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Sportfreunde Lotte: 10.027.

18. Spieltag: Rot-Weiss Essen – SV Rödinghausen: 9100.

20. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Bonner SC: 6700.

Die Daten stammen vom Portal „transfermarkt.de“.(juh)

