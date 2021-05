Die U23 des BVB führt die Regionalliga-Tabelle vor Rot-Weiss Essen an.

Regionalliga Rot-Weiss Essen: So plant BVB II die Regionalliga-Restsaison

Essen/Dortmund. Im Aufstiegskampf zwischen Rot-Weiss Essen und dem BVB II spitzt es sich sportlich zu. Doch es geht vor allem um die Gesundheit der Spieler.

Die Brisanz ist groß in der Regionalliga West. Der BVB II als Spitzenreiter und Rot-Weiss Essen liefern sich ein tolles sportliches Duell. Beide Mannschaften spielen eine außergewöhnlich gute Runde, allerdings kann am Ende nur ein Team aufsteigen.

Aktuell hat mit Blick auf die Tabelle immer noch der BVB II die bessere Ausgangslage im Vergleich zu RWE. Allerdings mussten bei der U23 von Borussia Dortmund viele Akteure in Corona-Quarantäne, zwei Spieler wurden positiv getestet. Ein Spieler hat erhebliche Symptome, ihm soll es schlecht gehen, allerdings musste er nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

BVB hätte fünf Spiele in 15 Tagen zu bestreiten

Was zeigt: An erster Stelle steht die Gesundheit, dann kommt der Sport. Und hier haben die Dortmunder einen Plan, wie sie die Restrunde angehen wollen, sollte kein neuer Corona-Fall hinzukommen. Die kommende Partie gegen Bergisch Gladbach ist schon abgesagt, die Begegnung gegen Straelen soll allerdings wieder stattfinden. Dann hätte der BVB fünf Spiele in 15 Tagen zu bestreiten.

Um die letzten fünf Partien in einem nicht noch engeren Zeitfenster bestreiten zu müssen, verzichtet der BVB Stand 10. Mai auch auf die sieben Tage Training, die einem Klub nach so einer Corona-Pause zustehen würden. Wenn am 18. Mai die Quarantäne enden sollte, wären es nur vier Tage bis zum Auswärtsspiel beim SV Straelen.

Das BVB-II-Programm bis zum Saisonende im Überblick:

Samstag, 8. Mai, 14 Uhr: SV Rödinghausen (A) abgesagt, noch kein neuer Termin

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: SV Bergisch Gladbach 09 (H) abgesagt, noch kein neuer Termin

Samstag, 22. Mai, 14 Uhr: SV Straelen (A)

Samstag, 29. Mai, 14 Uhr: VfB Homberg (H)

Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: Wuppertaler SV (A)

Das RWE-Programm bis zum Saisonende im Überblick:

Mittwoch, 12. Mai, 19 Uhr: Niederrheinpokal-Viertelfinale bei RWO (A)

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: Alemannia Aachen (H)

Mittwoch, 19. Mai, Uhrzeit offen: mögliches Niederrheinpokal-Halbfinale

Samstag, 22. Mai, 14 Uhr: 1. FC Köln II (A)

Samstag, 29. Mai, 14 Uhr: Sportfreunde Lotte (H) oder mögliches Niederrheinpokal-Finale - Lotte-Spiel müsste in diesem Fall verlegt werden

Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: FC Wegberg-Beeck (A)

