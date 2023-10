Rot-Weiss Essen: So ist die Lage beim 1. FC Saarbrücken

Essen. Rot-Weiss Essen empfängt den Zwölften, der eigentlich oben angreifen wollte. Das sagen Trainer und Sportchef über die aktuelle Situation.

Ein Punkt, ein einziger Punkt fehlte dem 1. FC Saarbrücken im Sommer zum Zweitliga-Aufstieg. Bitter, und schuld war der VfL Osnabrück. Der traf am letzten Spieltag bekanntlich in der Nachspielzeit zum Sieg, überholte seine Konkurrenten und stieg direkt auf – der FCS wurde Fünfter. In dieser Saison nehmen die Saarländer den nächsten Anlauf auf die zweite Bundesliga. Die Bilanz? Fällt bislang durchwachsen aus.

Zwölfter ist der kommende Gegner von Rot-Weiss Essen (So., 16.30 Uhr/Stadion an der Hafenstraße/Magentasport), 14 Punkte hat er auf dem Konto. Jedoch hat Saarbrücken eine Partie weniger ausgetragen. Das Tabellenbild trügt also. Dennoch stehen die Gäste unter Druck, wenn sie wieder um den Aufstieg mitspielen möchten.

Rot-Weiss Essens Gegner Saarbrücken ist „nicht zufrieden“

„Dass wir nicht zufrieden sind, dass wir gerne zwei, drei, vier Punkte mehr hätten, ist klar“, sagte Trainer Ziehl nun gegenüber der Bild-Zeitung. Er könne nachts trotzdem gut schlafen. Auf die Tabelle schaue er demnach ohnehin nicht. Und wie verrückt es in Liga drei zugeht, wisse er selbst. „Ich denke, dem Kollegen in Essen ging das ähnlich“, so Ziehl weiter.

3:1 gegen Dresden, zwei Klatschen, Freistellung des Kapitäns Felix Bastians, dann der befreiende 2:1-Erfolg in Dortmund – turbulente Tage liegen hinter RWE. „Nach dem Sieg gegen Dynamo Dresden wollten sie ihm wahrscheinlich ein Denkmal setzen“, sagte Ziehl über RWE-Coach Christoph Dabrowski. „Dann haben sie zweimal hoch verloren und sie wollten ihn vom Hof jagen. Das geht ja schnell. Man muss gucken, dass wir die Arbeit mit der Mannschaft in den Fokus stellen und nicht das, was drumherum passiert.“

Den Anspruch, sich tabellarisch zu verbessern, den betonte Manager Jürgen Luginger jüngst gegenüber den Kollegen des RevierSport: „Wir wollen uns oben festsetzen und dann schauen, was am Ende der Saison geht.“ Punkte braucht es dafür, am besten an diesem Sonntag. Luginger: „Essen ist immer ein heißes Pflaster und dort ist es schwer zu gewinnen. Doch zuletzt hat es uns der SC Verl vorgemacht, dass RWE an der Hafenstraße zu bezwingen ist.“

Vorbild Verl also, das zurückliegende Duell an der Hafenstraße ging für Saarbrücken aber verloren. 1:0 siegte RWE in der Vorsaison gegen den FCS, Felix Götze traf – chancenlos hingegen war Rot-Weiss beim Rückspiel im Ludwigspark. 0:3-Pleite, Felix Bastians spielte als Stürmer, wahrlich ein schlimmer Tag für die Essener. (juh)

