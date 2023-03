Engagiert am Spielfeldrand: RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Wuppertal. Rot-Weiss Essen hat ein umkämpftes Viertelfinal-Duell beim Wuppertaler SV mit 1:0 gewonnen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski war sehr erleichtert.

Felix Bastians legte sich den Ball zurecht, lief an, knallte den Elfmeter in die linke Ecke. Das 1:0 in der 16. Minute, es sollte Rot-Weiss Essen reichen. Der Drittligist besiegte den Wuppertaler SV im umkämpften Niederrheinpokal-Viertelfinale mit 1:0 (1:0).