Rot-Weiss Essen: Sascha Peljhan verstärkt den Vorstand

Rot-Weiss Essen bleibt Drittligist: In „Vonne Hafenstraße“ sprechen wir über den Klassenerhalt und das, was bei RWE jetzt folgen muss.

Essen. Rot-Weiss Essen hat Sascha Peljhan in den Vorstand berufen, wo er ehrenamtlich im Team mit Marcus Uhlig arbeitet. So sieht Peljhans Rolle aus.

Nachdem Rot-Weiss Essen den Klassenerhalt in der Dritten Liga am vorletzten Spieltag geschafft hat, warten die Fans auf die ersten Personalentscheidungen. Aber kein neuer Spieler, sondern im Vorstand gibt es einen Neuzugang: Sascha Peljhan ist dort ab sofort ehrenamtliches Mitglied. Der 45-Jährige wurde durch den Aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig in das nun zweiköpfige Gremium bestellt. Peljhan war seit 2022, im Anschluss an seine Tätigkeit im Aufsichtsrat, ehrenamtlicher Berater der Vereinsführung. In seiner neuen Position wird er nun die Bereiche Finanzen, Infrastruktur, EDV und Digitalisierung verantworten.

„Wir wollen den Verein auf allen Ebenen weiterentwickeln, uns breiter und professioneller aufstellen, um mittelfristig höhere Ziele zu avisieren. Ein wichtiger Baustein dafür ist unter anderem die Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds, um Marcus Uhlig als Vorstandsvorsitzenden und -sprecher zu entlasten und die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen“, sagt André Helf, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei RWE. „Mit Peljhan haben wir die ideale Lösung gefunden – er kennt den Verein, die handelnden Personen und die internen Prozesse bestens und hat sich schon bei vielen Projekten eingebracht und damit entscheidend weitergeholfen. Im Laufe der kommenden zwölf Monate wollen wir darüber hinaus weitere Vorstandsressorts schaffen, um die Professionalisierung voranzutreiben.“

Rot-Weiss Essen sieht auch im Vorstand Verbesserungspotenzial

Marcus Uhlig kommentiert die Entscheidung wie folgt: „Eine qualitative und quantitative Erweiterung unserer Vereinsführung ist angesichts unserer Ziele und Herausforderungen auf allen Ebenen unumgänglich. Die Bestellung von Sascha Peljhan basiert auf einem Vorschlag meinerseits gegenüber dem Aufsichtsrat. Sascha und ich arbeiten schon seit Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Neben seinem finanziellen und ausschließlich uneigennützigen Engagement bringt er sich bereits jetzt in viele Themen ein und ist sehr wertvoll für uns.“ Man wisse aber auch, so Uhlig, „dass wir in einigen Bereichen Verbesserungspotenzial haben und noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Dies packen wir nun gemeinsam an, um Rot-Weiss Essen so aufzustellen, dass mittelfristig der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen kann.“

Sascha Peljhan freut sich über die Berufung in den RWE-Vorstand und die neue Rolle: „RWE ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich habe den Verein zunächst aus der Fan-Perspektive begleitet, anschließend konnte ich dann als strategischer Partner und Aufsichtsratsmitglied die internen Strukturen kennenlernen. Ich bedanke mich bei Marcus Uhlig und dem Aufsichtsrat für das in mich gesteckte Vertrauen und freue mich darauf, ab sofort noch mehr Verantwortung tragen zu dürfen.“

