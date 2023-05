Rot-Weiss Essen: Raphael Koczor hat neuen Verein in Essen gefunden

In "Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk" sprechen wir nach dem 2:2-Remis gegen 1860 München über die Zukunft des Trainers und das Engelmann-Aus. Zudem: Einen Stürmer, der RWE absagte und einen Angreifer, der auf der Essener Wunschliste steht.

Essen. Torwart Raphael Koczor wird Rot-Weiss Essen in diesem Sommer verlassen. Der 34-Jährige wechselt zu einem Essener Amateurverein.

RWE-Torwart Raphael Koczor (34) hat eine neue Herausforderung gefunden. Der aktuell dritte Schlussmann des Fußball-Drittligisten wird in der kommenden Saison für den Essener Oberliga-Aufsteiger FC Kray spielen. Beide Seiten einigten sich nach Informationen dieser Redaktion an diesem Montag. Mit einer Unterschrift ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Koczor soll dem Klub von der Buderusstraße bei der Mission Wiederaufstieg behilflich sein.

Personeller Umbruch bei Rot-Weiss Essen geplant

Rot-Weiss Essen hatte vor einigen Tagen vermeldet, dass der auslaufende Vertrag des erfahrenen Torhüters nicht verlängert wird. Gleiches gilt für Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Simon Engelmann und Kevin Holzweiler. Es wird den erwarteten personellen Umbruch an der Hafenstraße geben. Lediglich die sportliche Zukunft von Michel Niemeyer, dessen Vertrag ebenfalls nur bis zum Saisonende gültig ist, wurde noch nicht geklärt.

Raphael Koczor wechselt von Rot-Weiss Essen zum FC Kray. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Beim FC Kray soll Koczor wieder regelmäßig zwischen den Pfosten stehen. Bei RWE war das zuletzt nicht der Fall. In zwei Jahren bei den Rot-Weissen kam er bei den Profis nur in Testspielen zum Einsatz. Über die Rolle des dritten Torhüters kam der in Mannschaftskreisen beliebte Schlussmann nicht hinaus.

Dass er für den FC Kray ein enormer Gewinn ist, unterstreicht seine Vita: Viertliga- und 40 Drittligaspiele bestritt er in seiner Karriere, hinzu kommen noch 90 Begegnungen in der damaligen fünftklassigen NRW-Liga. Koczor spielte neben Rot-Weiss Essen auch bei namhaften Klubs wie MSV Duisburg, Carl Zeiss Jena, Sportfreunde Siegen, Hessen Kassel, Viktoria Köln, Rot Weiss Ahlen und TSV Steinbach Haiger.

