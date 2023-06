Rot-Weiss Essen: Pokalfinale gegen RWO mögliches Schicksalsspiel für Dabrowski

Kaum ist der Abstieg besiegelt, da laufen auf Schalke schon wieder die Planungen für den direkten Wiederaufstieg. Bei Rot-Weiss Essen hingegen soll eine eher enttäuschende Premierensaison in Liga 3 zumindest mit dem Niederrheinpokal gekrönt werden. Alles zur aktuellen Lage bei Schalke und RWE liefern unsere Reporter, Andreas Ernst und Justus Heinisch, zusammen mit Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Essen. Eine unruhige Saison geht für Rot-Weiss Essen am Samstag mit dem Pokalfinale gegen RWO zu Ende. Darüber diskutieren wir bei fußball inside.

Ein echtes Highlight wartet zum Saisonabschluss auf die Fans von Rot-Weiss Essen. An diesem Samstag (16:15 Uhr, WAZ-Live-Ticker) trifft RWE an der Hafenstraße im Niederrheinpokal-Finale auf den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Der Gewinner der Partie zieht in die Hauptrunde des DFB-Pokals ein.

Rot-Weiss Essen: Trainer Christoph Dabrowski unter Druck

Doch im Derby geht es nicht nur um Prestige und die Finanzen. Auch für den umstrittenen RWE-Trainer Christoph Dabrowski, der von einigen Fans seit Wochen scharf kritisiert wird, steht einiges auf dem Spiel. Der Ausgang des Spiels im Stadion an der Hafenstraße könnte auch Auswirkungen auf Dabrowskis Zukunft haben, denkt unser RWE-Experte Justus Heinisch im Podcast fußball inside. "Ich glaube, dass dieses Spiel gegen Oberhausen vielleicht zum Schicksalsspiel für ihn wird. Das ist meine persönliche Einschätzung. Bei einem Sieg hätte er alle Ziele erreicht. Verliert RWE, könnte die Stimmung kippen."

Über das so wichtige Pokalfinale, aber auch über den Stand der RWE-Kaderplanung und die abgelaufene Drittliga-Saison diskutiert RWE-Reporter Heinisch ab Minute 22 mit Moderator Timo Düngen. Vorher informiert Schalke-Reporter Andreas Ernst über den Stand der S04-Planung. Viel Spaß beim Zuhören!

Ein Hinweis in eigener Sache: Fußball Inside verabschiedet sich mit dieser Folge in eine kurze Sommerpause. Mit Start der Trainingslager bei unseren Revierklubs sind wir wieder für euch da. Vielen Dank für das Interesse!

News und Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen

