Rot-Weiss Essen: Paul Freier wird Assistent von Dabrowski

Essen. Rot-Weiss Essen hat ehemaligen Bochumer Nationalspieler verpflichtet. Das schätzt RWE-Chefcoach Dabrowski an seinem neuen Mitarbeiter.

Die nächste Neuverpflichtung des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen ist nicht etwa ein Spieler, sondern der angekündigte Assistent von Cheftrainer Christoph Dabrowski. Paul Freier wird mit Beginn der Sommervorbereitung neuer Co-Trainer an der Hafenstraße und damit den Trainerstab, der ohnehin ein wenig umgebaut werden soll, verstärken. Der 43-jährige Ex-Profi war zuletzt in derselben Rolle bei der U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga tätig, zuvor sammelte er Erfahrung in den Jugendabteilungen vom VfL Bochum und Schalke 04.

„Ich kenne Paul noch aus meiner aktiven Zeit in Bochum und habe ihn dort als sehr ehrgeizigen Spieler mit einer hervorragenden Einstellung kennengelernt. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen und ich habe seine bisherigen Stationen als Co-Trainer genau verfolgt. Ich bin davon überzeugt, dass er unser Trainerteam bereichern und auch unserer Mannschaft mit seiner großen Erfahrung als Profi enorm weiterhelfen wird“, sagt Chef-Trainer Christoph Dabrowski.

Rot-Weiss Essen schätzt große Erfahrung von Paul Freier

Christian Flüthmann, RWE-Sportdirektor, ergänzt: „Die herausragende Erfahrung von Paul Freier unter anderem als ehemaliger Nationalspieler sowie seine Fähigkeiten als Trainer machen ihn zur perfekten Ergänzung, um unsere Spieler in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Mit seinem Engagement wird Paul einen großen Beitrag zur Stärkung unseres Teams leisten.“

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen

Paul Freier bestritt in seiner aktiven Karriere über 400 Pflichtspiele im Profibereich, darunter finden sich 249 Einsätzen in der Bundesliga. Zudem lief der gebürtige Pole auch in der Champions League, im UEFA-Cup und für die deutsche Nationalmannschaft auf. Im Jahr 2014 beendete Freier seine Karriere auf dem Rasen und wurde anschließend Trainer im Jugendbereich beim VfL Bochum.

Über Nachwuchsmannschaften bei Schalke 04, dem FC Iserlohn und dem SV Lippstadt fand er seinen Weg nach Düsseldorf, wo er zuletzt Co-Trainer der U23 unter Nicolas Michaty war. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei RWE und darauf, gemeinsam mit Christoph Dabrowski, dem Trainerteam und der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Die Herausforderung an der Hafenstraße mit den großartigen Fans ist sehr reizvoll, dementsprechend kann ich es kaum abwarten, bald richtig loszulegen“, so Paul Freier.

