Rot-Weiss Essen: Offensivspieler verlängert seinen Vertrag

Essen. RWE schafft früh Klarheit: Cedric Harenbrock bleibt bei Viertligist Rot-Weiss Essen. Die Verantwortlichen schwärmen vom Mittelfeldspieler.

Ein Wadenbeinbruch bei Daniel Heber, ein Kreuzbandriss bei Kevin Holzweiler – zuletzt waren die Personalnachrichten bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen nicht positiv. Es gibt sie aber noch, die guten Nachrichten: Am Mittwoch gab RWE bekannt, dass Cedric Harenbrock seinen Vertrag verlängert hat. Harenbrock ist seit fünf Jahren Rot-Weisser und will es noch länger bleiben.

In der Mitteilung des Vereins wird Harenbrock zitiert: „Unsere gemeinsame Mission an der Hafenstraße ist noch nicht erfüllt und ich möchte ein Teil von dem sein, was hier entsteht.“ 2017 war er aus der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen an die Hafenstraße gewechselt. Im ersten Jahr machte er 18 Spiele, fehlte dann lange wegen einer Knieverletzung.

Rot-Weiss Essen: Harenbrock überstand lange Knieverletzung

Seit seinem Wiedereinstieg im Winter 2019 machte Harenbrock wettbewerbsübergreifend 51 Pflichtspiele für RWE und war an 27 Treffern (12 Tore, 15 Vorlagen) direkt beteiligt. Er hat sich stark zurückgekämpft. Bislang lief Harenbrocks Vertrag bis Ende der Spielzeit 21/22. Wie lange das neue Arbeitspapier gilt, wollte der Verein auf Nachfrage nicht bekanntgeben.

Fußball Regionalliga West 4. Spieltag: Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln am 29.08.2021 im Stadion Essen in Essen Dominik Lanius ( Fortuna Köln ), links - Cedric Harenbrock ( Rot-Weiss Essen ), rechts Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

„Cedi identifiziert sich zu 100% mit RWE und unseren Zielen. Er hat sich seit Beginn der vergangenen Spielzeit zu einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak über Harenbrocks Verlängerung.

Cheftrainer Christian Neidhart: „Seitdem ich bei Rot-Weiss Essen bin, kniet sich Cedi mit all seinem Einsatz voll rein. Als Ideengeber in der Zentrale ist er fester Bestandteil unseres Spiels. Wir sind glücklich, auch weiterhin auf ihn zählen zu können.“ (phz/waz)

