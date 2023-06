Rot-Weiss Essen: Nur ein Trio wird wertvoller, Dutzend verliert

Essen. Das Portal Transfermarkt.de hat ein Update vorgenommen. Bei Rot-Weiss Essen gibt es mehr Verlierer als Gewinner.

Rot-Weiss Essen hat den Klassenerhalt in der 3. Liga erreicht. Doch speziell die Rückserie konnte kaum jemanden bei RWE erfreuen. So wundert es auch nicht, dass die bescheidenen Leistungen beim Portal transfermarkt.de bei einer zweistelligen Zahl an Spielern zu Abwertungen beim Transferwert geführt hat.

Nur drei Spielern gelang es, mit einem höheren Transferwert in die neue Spielzeit zu gehen. Torwart Jakob Golz, eine Konstante im Essener Spiel, erhöhte seinen Marktwert um 50.000 Euro auf 250.000 Euro. Im gleichen Rahmen ging es für Innenverteidiger José-Enrique Ríos Alonso nach oben - auch er wird nun - trotz einiger Patzer in der Rückrunde - mit 250.000 Euro Transferwert geführt.

Dritter Gewinner ist Rechtsverteidiger Andreas Wiegel, der von 175.000 Euro auf 200.000 Euro raufgestuft wurde.

Ein Manko der Essener in der ersten Drittligasaison war die fehlende Offensivpower. Daher gab es hier auch keine Aufwertung, es ging für die meisten Spieler nur bergab.

Wollschläger ist der größte Verlierer bei Rot-Weiss Essen

Doch der Reihe nach: In der Defensive wurde Felix Bastians von 250.000 Euro auf 225.000 Euro abgestuft. Für Linksverteidiger Moritz Römling ging es von 175.000 Euro auf 150.000 Euro runter. Sein Positions-Pendant Michel Niemeyer verlor - durch seine ganzen Verletzungen - 25.000 Euro und steht nun bei 75.000 Euro.

Ebenfalls 25.000 Euro verlor Björn Rother, der nun bei 225.000 Euro steht. Für Niklas Tarnat ging es gleich um 50.000 Euro runter, von 225.000 Euro auf 175.000 Euro. Thomas Eisfeld verlor von 275.000 Euro auf 250.000 Euro, Clemens Fandrich von 275.000 Euro auf 225.000 Euro und Torben Müsel von 250.000 Euro auf 200.000 Euro.

Bei Oguzhan Kefkir ging es von 175.000 Euro auf 150.000 Euro unter und bei Simon Engelmann von 175.000 auf 150.000 Euro. Am meisten an Wert musste Hertha-Leihgabe Luca Wollschläger einbüßen, der nach einer total verkorksten Spielzeit gleich 75.000 Euro an Marktwert verlor. Er wurde von 250.000 Euro auf 175.000 Euro abgestuft.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen

