Rot-Weiss Essen: Nowak teilt nach Engelmann-Gerüchten aus

Essen. RWE muss auf den verletzten Simon Engelmann verzichten. Es kursieren Gerüchte, dass dies gar nicht stimme. Für Jörn Nowak „eine Frechheit“.

Deutliche Worte von Jörn Nowak: Rot-Weiss Essens Sportdirektor hat sich über die Vereinskanäle nach aufkommenden Gerüchten zu Simon Engelmanns Verletzung geäußert – und übt dabei Kritik an einigen Fans.

Was ist passiert? Stürmer Engelmann fehlte am vergangenen Drittliga-Spieltag beim 1:1 gegen den MSV Duisburg. Er stand nicht im Kader, da er sich kurzfristig einen Infekt zugezogen hat. Wie RWE am Montag mitteilte, wurde eine eitrige Mandelentzündung bei dem 33-Jährigen diagnostiziert. Engelmann werde wohl auch beim anstehenden Auswärtsspiel bei Viktoria Köln fehlen (Montag, 13. Februar, 19 Uhr/Sportpark Höhenberg).

Rot-Weiss Essen: Gerüchte „falsch und völlig frei erfunden“

Allerdings kamen rund um das Derby gegen den MSV Duisburg Gerüchte auf, dass Simon Engelmann gar nicht verletzt sei, sondern in der Winterpause um eine Wechsel-Freigabe gebeten habe und deshalb nicht spielen würde. Jörn Nowak möchte das nicht unkommentiert lassen.

„Wir wünschen Engel eine gute Besserung und freuen uns, wenn er schnell wieder auf dem Platz stehen und uns helfen kann“, so Nowak. „Dass sein krankheitsbedingter Ausfall jedoch wieder wildeste Spekulationen anheizt und uns in diversen Fan-Foren bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, ist eine Frechheit! Simon Engelmann soll laut Gerüchten in der Winterpause kurzfristig um seine Freigabe gebeten haben.“

Diese Behauptung „ist falsch und völlig frei erfunden“, betont der Sportdirektor der Essener. Und weiter: „Die Leute, die solche Falschinformationen verbreiten, sollten sich dringend hinterfragen, ob sie das Beste für RWE wollen. Solche an den Haaren herbeigezogenen Gerüchte helfen uns in keinster Weise!“

