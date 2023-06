Rot-Weiss Essen: Nach Vertragsauflösung - Stürmer wechselt zu Oberliga-Klub

Essen. Zwei Spieler haben in den vergangenen Tagen ihre Verträge bei Rot-Weiss Essen aufgelöst. Bei einem dieser Akteure ist der neue Verein bekannt.

Clemens Fandrich, Nils Kaiser, Ben Heuser, Erolind Krasniqi, Nico Haiduk und Timur Mehmet Kesim wurde in den letzten Wochen mitgeteilt, dass sie Rot-Weiss Essen trotz gültiger Verträge über den 30. Juni 2023 hinaus verlassen dürfen. Kurzum: Das Sextett spielt in den sportlichen RWE-Planungen keine Rolle mehr.

Aus dem Sextett wurde nun ein Quartett: Denn Haiduk und Kesim lösten in den letzten Tagen ihre Verträge auf. Während ein Haiduk-Wechsel zur SG Wattenscheid 09 geplatzt ist und das neue Ziel des Linksverteidigers unbekannt ist, erfuhr RevierSport, wohin es Kesim ziehen wird.

Der 19-jährige Stürmer bleibt in der Ruhrmetropole. Denn nach RevierSport-Informationen ist er sich mit Schwarz-Weiß Essen einig. Aktuell weilt Kesim noch im Urlaub. In wenigen Tagen kehrt er jedoch aus der Türkei zurück und wird dann einen Vertrag beim ETB unterschreiben.

Der Angreifer kam in der vergangenen Saison in Wattenscheid - RWE hatte Kesim an die SG 09 ausgeliehen - zu zwölf Regionalliga-Einsätzen (ein Tor). Immer wieder warfen den bulligen Offensivspieler Verletzungen zurück. Am Essener Uhlenkrug will er zur alter Stärke zurückfinden.

Rot-Weiss Essen: Unter Apfeld entwickelte sich Futkeu sehr gut - Gelingt das auch Kesim?

Denn Kesim erlebte seine beste Zeit in der U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Seine Trainer waren hier: Vincent Wagner und Damian Apfeld, der aktuelle ETB-Chefcoach. Der 37-jährige Apfeld besitzt ein Händchen für Talente und brachte schon einige Jungs wieder in Topform und weiter nach oben. Jüngstes und bestes Beispiel: Noel Futkeu. Dieser hatte im vergangenen Sommer beim ETB einen Neuanfang gewagt und spielte eine überragende - 32 Spiele, 30 Tore - Runde 2022/2023. Kesim wird bei seiner Entscheidung pro ETB vielleicht auch an Futkeus tolle Weiterentwicklung unter Apfeld gedacht haben.

Der Kader von Rot-Weiss Essen für 2023/2024 im Überblick

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Timur Kesim, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler bei Rot-Weiss Essen, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi

