Rot-Weiss Essen muss zweite Chance beim SC Verl nutzen

Essen. A-Junioren von Rot-Weiss Essen bestreiten am Samstag das Wiederholungsspiel beim SC Verl. So will Trainer Tokat im Abstiegskampf bestehen.

Am Samstag (13 Uhr, Poststraße) steht für die U19 von Rot-Weiss Essen in der A-Junioren-Bundesliga das Wiederholungsspiel beim SC Verl an. Im ersten Spiel Ende letzten Jahres bekamen die Essener beim Stand von 2:1 einen Elfmeter zugesprochen, den Ben Heuser zum vermeintlichen 3:1 verwertete. Der Schiedsrichter gab den Treffer jedoch nicht und entschied auf Spielfortsetzung durch indirekten Freistoß für Verl. Das Spiel ging am Ende 2:2 aus.

Die Rot-Weissen klagten mit Erfolg beim DFB und bekamen das Nachholspiel zugesprochen. Damit ist auch die Chance auf dem Klassenerhalt wieder gestiegen für die Rot-Weissen. RWE-Trainer Suat Tokat blickt auf die kommenden fünf Spiele: „Wir können noch 15 Punkte holen. Wir brauchen heute nicht zu gucken, was nach dem Oberhausen-Spiel ist. Wir fokussieren uns auf das Spiel am Sonntag. Wenn wir es schaffen, mit einem klaren Kopf und der nötigen Leidenschaft in die Spiele zu gehen, bin ich überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen.“

Rot-Weiss Essen verliert Generalprobe beim MSV Duisburg

Die Generalprobe gegen den MSV Duisburg ging zwar mit 0:1 verloren. Jedoch sieht Tokat, was sich verbessert hat: „Wir sind in allen Mannschaftsteilen stabiler geworden. Leider hat sich das in den Ergebnissen nicht so widergespiegelt, aber das ist ein langer Prozess. Ich bin da positiv gestimmt für die kommenden Wochen.“

Brennpunkte bei RWE:

Die Ausgangslage für die Essener ist definitiv besorgniserregend. Mit fünf Punkten Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz, den aktuell der SC Verl belegt, steht die Mannschaft von Tokat (sechs Punkte) auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dessen ist sich auch der Trainer bewusst: „Klar ist das auch eine schwierige Phase für die Spieler. Da spielt der Kopf auch eine Rolle. Aber da versuchen wir Trainer, die Jungs aufzufangen“.

Tokat sieht den Schlüssel: „Ich hab den Jungs gesagt, dass man für Kämpfen und Laufen kein Talent braucht. Das haben wir so deutlich kommuniziert und wer diese Einstellung nicht auf den Platz bringt, bekommt ein Problem mit mir. Wir werden und müssen alles, was wir haben, auf dem Rasen lassen.“

