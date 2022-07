Rot-Weiss Essen & MSV Duisburg live: 10 Magenta-Sport-Abos zu gewinnen

Bereit für die 3. Liga: Das Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Essen. Gewinnspiel für Fans von Essen, Duisburg oder BVB II: Gemeinsam mit MagentaSport verlosen wir zehn Jahresabos für alle Spiele der 3. Liga.

Die Vorfreude auf die neue Saison bei Rot-Weiss Essen ist riesig: 3000 Fans beim Trainingsauftakt, fast 10.000 verkaufte Dauerkarten – Essen ist heiß auf die 3. Liga. Nicht so euphorisch ist die Stimmungslage beim MSV Duisburg, der in dieser Vorbereitung noch nicht richtig überzeugt und alte Probleme zeigt. Bereits am zweiten Spieltag treffen die beiden im Derby aufeinander, eins von vielen Topspielen in der mit Traditionsvereinen gespickten Liga drei.

Gemeinsam mit MagentaSport verlosen wir zehn Jahresabos für alle Spiele der 3. Liga live und in der Konferenz.

Alle Spiele in dieser Saison werden live und in der Konferenz übertragen von Magenta Sport . Highlights und alle Spiele gibt es jederzeit auch auf Abruf.

. Highlights und alle Spiele gibt es jederzeit auch auf Abruf. Hier geht es zum Gewinnspiel: waz.de/magenta / nrz.de/magenta

Dort finden Sie auch alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist Sonntag, 17. Juli.

Rot-Weiss Essen startet zu Hause – MSV im Auftaktspiel

Nur fünf Tage später beginnt dann die neue Spielzeit in Liga drei mit der Partie des MSV Duisburg beim VfL Osnabrück, bereits am ersten Spieltag wartet unter anderem auch das Spiel zwischen Dynamo Dresden und 1860 München und das Aufsteigerduell von Rot-Weiss Essen gegen Elversberg. Einen Überblick über die Vereine der 3. Liga lesen Sie hier.

Unsere Redaktion wünscht viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß in der neuen Saison!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE