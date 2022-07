Rot-Weiss Essen holt Ennali - das sagt RWE-Trainer Dabrowski

Essen. Nun ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hat Lawrence Ennali vom Zweitligisten Hannover ausgeliehen. Trainer Dabrowski erklärt die Entscheidung.

Nun ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hat Außenbahnspieler Lawrence Ennali (20) vom Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen, wo er bis zum Ende der vergangenen Saison mit Cheftrainer Christoph Dabrowski zusammenarbeitete. Ennali war schon am Freitag im Trainingslager in Wesendorf bei der ersten Einheit am Vormittag dabei.

„Ich kenne Lawrence sehr gut und weiß um seine Stärken. Er ist ein sehr schneller und dribbelstarker Spieler, der uns im Offensivbereich noch mehr Optionen gibt. Mit seinen erst 20 Jahren hat er aber natürlich auch noch viel Potenzial. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm und glaube fest daran, dass er uns weiterhelfen wird“, sagt Dabrowski.

Rot-Weiss Essen schon länger an Ennali interessiert

„Wir haben uns schon im letzten Jahr mit Lawrence Ennali beschäftigt, er hat jedoch damals einen Profivertrag in Hannover unterschrieben. In der 2. Bundesliga kam er auch aufgrund der starken Konkurrenz nicht so häufig zum Einsatz, weshalb es nun mit einer Leihe geklappt hat. Er ist ein sehr spannender Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit ideal in unsere Offensive passt“, kommentiert RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Der gebürtige Berliner Ennali durchlief die Jugendmannschaften von Hertha BSC, TeBe und Viktoria Berlin, ehe es ihn in der U17 zum FC Schalke 04 zog. Nach zwei Jahren in Gelsenkirchen wechselte der 1,72 Meter große Rechtsfuß nach Hannover und spielte dort für die U19, die U23 sowie die Profimannschaft. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Ennali 15 Partien in der Regionalliga Nord sowie acht in der 2. Bundesliga. Er wird auf der Außenbahn mit Oguzhan Kefkir, Isaiah Young und Aurel Loubongo konkurrieren.

Neuzugang freut sich auf Zusammenarbeit mit Trainer Dabrowski

„Ich bin total glücklich bei RWE zu sein und freue mich darauf, wieder mit Christoph Dabrowski zusammenzuarbeiten. Ich werde täglich alles geben, um auf möglichst viel Spielzeit zu kommen und dem Team so weiterzuhelfen“, sagt Lawrence Ennali.

