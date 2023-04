Rot-Weiss Essen mit Bastians, aber ohne Götze und Rother

Essen. Zum Heimspiel am Sonntag gegen Aufstiegsaspirant Waldhof Mannheim kehrt Kapitän Felix Bastians zurück. So ist die Personallage beim Gastgeber.

Der Donnerschlag, durch die überraschende Trennung von Sportdirektor Jörn Nowak am Donnerstag ausgelöst, hallt zwar noch nach, doch Rot-Weiss Essen hat keine Zeit, sich lange mit der Personalie aufzuhalten. Nichts darf sie ablenken von der schweren Aufgabe am Sonntag an der Hafenstraße gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr). Es geht um Punkte, der Gastgeber braucht sie für den Klassenerhalt, die Mannheimer wiederum wollen als selbst ernannter Aufstiegsanwärter den Anschluss zur Spitzengruppe halten.

Das Hinspiel lief ganz im Sinne der Rot-Weissen, die durch zwei frühe Tore von Ron Berlinski den Mannheimern nach sechs Heimsiegen in Serie die ersten Punkte abluchsten. Damit hatte angesichts der Heimstärke von Waldhof niemand gerechnet, aber die Hausherren verteilten damals großzügig Geschenke. Aber es sollte den Essenern auch Warnung sein, die allgemein sehr auswärtsschwache Mannschaft von Trainer Christian Neidhart zu unterschätzen.

Die Lust auf Revanche beim Gegner dürfte groß sein und wohl auch beim ehemalige RWE-Erfolgstrainer Christian Neidhart, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, wo er in der Regionalliga zwei Spieltage vor Saisonende freigestellt worden war, weil RWE das Saisonziel gefährdet sah. Der Aufstieg wurde ohne ihn gefeiert. „Das ist längst abgehakt. Ich hege keinen Groll“, sagt Neidhart.

Rot-Weiss Essen muss auf Rother und Herzenbruch verzichten

„Wir sind in der Lage, aus eigener Kraft unserem Ziel näher zu kommen“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Er muss in jedem Fall seine Mannschaft umbauen. Björn Rother, der beim 1:2 in Dresden in der Schlussphase wegen Nachtretens eine Rote Karte kassiert hatte, ist für zwei Spiele gesperrt. Verteidiger Felix Herzenbruch muss nach der fünften Gelben ebenfalls eine Sperre absitzen.

Mittelfeldmotor Felix Götze ist nach seinem Infekt immer noch nicht fit. Er hat gerade erst die ersten Laufeinheiten absolviert. Er soll nächste Woche wieder ins normale Training einsteigen. Offensivspieler Kevin Holzweiler fehlt ebenfalls wegen eines Infekts. Aurel Loubongo (Sprunggelenk) befindet sich noch in der Reha.

Allerdings ist Kapitän Felix Bastians zurück und wird sicherlich in die Startelf rücken, zumal durch Herzenbruch eine Position frei geworden ist. Wie RWE auflaufen wird, das lässt Trainer Dabrowski freilich offen: „Ich habe natürlich klare Ideen. Lassen sie sich überraschen.“ Und mit welcher Taktik er sein Team aufs Feld schickt, bleibt bis Sonntag ein Geheimnis. Hauptsache es ist erfolgreich.

