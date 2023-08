Es war ein denkwürdiges Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV. RWE holte drei Rückstande auf, verlor aber dennoch mit 3:4 nach Verlängerung. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Martin Herms dieses Pokal-Spektakel und sprechen über die Folgen für die Transferplanung von RWE.

Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen: Marcus Uhlig über das Pokal-Aus und Kritik am RWE-Rasen

Essen. Trotz einer starken Leistung hat Rot-Weiss Essen das Pokalspiel gegen den HSV verloren. RWE-Boss Marcus Uhlig bezog nach der Partie Stellung.

Es war ein großer Kampf, den Rot-Weiss Essen am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals geboten hat. Dennoch ist nach 120 intensiven Minuten gegen den ambitionierten Zweitligisten Hamburger SV in diesem Wettbewerb Endstation. Mit 3:4 (3:3, 1:1) nach Verlängerung musste sich Drittligist RWE geschlagen geben. Es war die zweite Pflichtspiel-Niederlage im zweiten Spiel dieser noch jungen Saison.