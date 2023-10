Rot-Weiss Essen: Marcus Uhlig über Christoph Dabrowski - "zahlt sich aus"

Rot-Weiss Essen schlägt Dynamo Dresden: In "Vonne Hafenstraße" diskutieren wir über den RWE-Auftritt, die Schiedsrichter-Leistung und Trainer Dabrowski.

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen hat Spitzenreiter Dynamo Dresden geschlagen und bestätigt die positive Entwicklung. RWE-Boss Uhlig lobt den Trainer.

Es war ein Festtag für die Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. Vor 18.657 Zuschauern wurde am Sonntag im Stadion an der Hafenstraße Tabellenführer Dynamo Dresden mit 3:1 (1:0) bezwungen. Felix Götze (25.) per Kopf, Kapitän Felix Bastians (80.) und Moussa Doumbouya (89.) sorgten für den wichtigen Heimsieg der Essener, die auf den neunten Tabellenplatz kletterten.