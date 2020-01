Essen Im Test am Mittwoch konnte Jonas Hildebrandt den RWE-Fans bereits 45 Minuten zeigen, was er drauf hat. Am Donnerstag unterschrieb er.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rot-Weiss Essen macht Verpflichtung von Hildebrandt perfekt

Regionalligist Rot-Weiss Essen hat den ersten Zugang in der aktuellen Winterpause verpflichtet. Jonas Hildebrandt wird das Mittelfeld der Essener verstärken. Am Donnerstag unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag an der Hafenstraße. Er wechselt vom Drittligisten Hansa Rostock nach Essen. Am Mittwochabend war er bereits beim 9:1-Testspielsieg gegen Blau-Weiß Mintard zum Einsatz gekommen.

„Ich habe Jonas Entwicklung seit längerer Zeit beobachtet. Er ist ein gut ausgebildeter, zweikampfstarker Sechser, der aufgrund seiner Flexibilität auch auf anderen Positionen spielen kann. Jonas wird uns helfen, unsere Defensive zu stabilisieren“, betont Essens Sportdirektor Jörn Nowak.

Hildebrandt freut sich auf die Aufgabe bei RWE

Der Spieler selber ergänzt: „Ich war von der ersten Minute an begeistert von dieser Aufgabe bei RWE und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen."

Vor seiner Station in Rostock überzeugte der Mittelfeldspieler bei der U21 des 1. FC Köln. Für die Reserve der Kölner lief er 58 Mal in der Regionalliga auf (neun Treffer). Zur Saison 2018/2019 schloss sich Hildebrandt dem Drittligisten Hansa Rostock an. Insgesamt bringt es der Sechser auf 31 Drittliga- sowie 72 Regionalliga-Partien.

Die RWE-Fans können den Neuzugang bereits am Wochenende live erleben. Denn die Essener bestreiten am Samstag das nächste Testspiel, wenn der niederländische Erstligist FC Groningen in Essen zu Gast ist.

Nach dem Test gegen Groningen steht für die Titz-Elf am 12. Januar der Schauinsland Reisen Cup in Gummersbach an, bevor RWE einen Tag später ins Trainingslager nach Andalusien fliegt. Dort verbringen die Rot-Weissen sieben intensive Trainingstage und wollen sich den Feinschliff für die Restrunde der Regionalliga West holen.