Rot-Weiss Essen löst Vertrag mit Felix Bastians auf

Essen. Die Zeit von Felix Bastians ist bei Rot-Weiss Essen endgültig beendet. Der Drittligist löst den Vertrag mit dem Ex-Kapitän auf.

Nur wenige Tage nach der 0:5-Niederlage gegen den SC Verl wurde Felix Bastians bei Rot-Weiss Essen suspendiert. Der ehemalige Mannschaftskapitän durfte fortan nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.

Knapp einen Monat später ist das Kapitel Bastians bei RWE endgültig abgeschlossen. Denn: Der Verein und der 35-Jährige haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt.

„Wir haben in den vergangenen Tagen sehr konstruktive Gespräche mit Felix geführt und uns darauf geeinigt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Mit dieser Entscheidung haben alle Beteiligten nun die Möglichkeit, nach vorne zu schauen“, erklärte Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Uhlig weiter: „Felix hat in seinen zwei Jahren bei uns einiges erreicht. Er hatte einen bedeutenden Anteil sowohl am Aufstieg 2022 als auch am Klassenerhalt in der vergangenen Saison. Dafür gebührt ihm unser Dank. Wir wünschen Felix und seiner Familie für die Zukunft alles Gute!“

Das sagt Bastians zu seinem Aus bei Rot-Weiss Essen

Auch Bastians selbst meldete sich erstmals seit seiner Suspendierung zu Wort. Der frühere Bundesliga-Profi betonte: „Auch wenn das Ende sicherlich nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte, blicke ich insgesamt positiv auf meine Zeit bei RWE zurück. Den Aufstieg zu feiern und diesen Verein als Kapitän aufs Feld zu führen, war noch einmal etwas ganz Besonderes.“

Auf seinem eigenen Instagram-Kanal schrieb der Abwehrspieler: „Vielen Dank für eine emotionale und erfolgreiche Reise. Unseren Aufstieg, der Klassenerhalt und Pokalsieg als Kapitän sind Momente, die für immer verbinden! Ich wünsche dem gesamten Verein, vor allem der Mannschaft und den Fans, für die Zukunft nur das Beste! Wir sehen uns anner Hafenstraße.“

Insgesamt bestritt der 35-Jährige, der 2021 an die Hafenstraße wechselte, 69 Pflichtspiele für RWE und erzielte elf Treffer. Seitdem Bastians offiziell vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt wurde, holte Rot-Weiss Essen in der 3. Liga vier 2:1-Siege in Serie und kletterte auf Rang drei.

