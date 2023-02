Rot-Weiss Essen: Klare Kante gegen Fan-Beleidigungen

Schlechte Stimmung bei Rot-Weiss Essen: Nach dem 0:1 bei Viktoria Köln sind Fans sauer. Zurecht? Darüber diskutieren wir in unserem RWE-Talk.

Essen. In seiner Kolumne übt Uwe Strootmann starke Kritik an Fans, die Rot-Weiss Essens Spieler jüngst beleidigt haben – er wünscht sich ein Umdenken.

Wenn die spielerischen und punktuellen Probleme der vergangenen Tage und Wochen wenigstens etwas Gutes hatten, dann die Tatsache, dass spätestens jetzt keiner mehr von einem Durchmarsch in das Unterhaus der Bundesliga träumt. Ich möchte fast behaupten: Endlich!

Jetzt wissen wir wirklich alle, wo der Drittligafrosch diese Saison seine Locken hat und welches das einzige Ziel sein wird, das es zu erreichen gilt. Wir wollten ankommen und sind angekommen. Bisweilen etwas unsanft gelandet, aber immer gemeinsam. Wir haben uns zwischenzeitlich stabilisiert und wackeln aktuell wieder. Mit ersten kleinen Rissen im Gebälk Hafenstraße.

Rot-Weiss Essen: Am Sonntag muss die Mannschaft gewinnen

Da können wir es nun drehen und wenden, wie wir wollen: Am Sonntag gegen die Mannschaft mit den meisten Heimspielorten der Republik sollte (nein, muss) gewonnen werden, schließlich können wir nicht immer auf die Ergebnisse der Konkurrenz im Abstiegsrennen bauen. Ich würde aber nun nicht behaupten, dass ich Sonntag voller Demut den Weg an die Hafenstraße antreten werde. Wir waren vierzehn Jahre demütig unserem Verein gegenüber, das reicht für ein ganzes Fanleben.

Außerdem hilft es der Mannschaft kein bisschen, wenn wir uns laut Definition des Begriffes demütig verhalten. Wir sollten selbstbewusst an die Hafenstraße pilgern und schon von Beginn an keinen Zweifel daran lassen, dass wir zusammen mit unserer Mannschaft den ersten Sieg nach langer Zeit holen werden. Wahrscheinlich wird dem Spiel die geringste Anzahl Fans seit dem Aufstieg beiwohnen, und auch der Gästeblock dürfte weitestgehend verwaist bleiben.

Aber oftmals passieren gerade dann solche Spiele, die die Wende bringen. „Wir wollen Euch spielen sehen“, das wäre ja mein Gesang für den vergangenen Montag gewesen, denn mangelnden Einsatz kann man unserer Mannschaft ja nun wirklich nicht vorwerfen. Man muss das Thema aber auch nicht größer machen, als es ist. Der Unmut war ja berechtigt.

Auch die Spieler wollen Rot-Weiss Essen siegen sehen

Man hat auf den Tribünen im Verlaufe eines Spiels leider nicht immer den Leitfaden für korrekte Spielkritik an der Hand. Und dann kommen halt Rufe, wie sie seit Jahrzehnten Ausdruck des Unmutes mit der gezeigten Leistung sind. Was aber einfach nicht geht und niemals gehen wird, sind persönliche Beleidigungen am Zaun. Das hat nichts mehr mit konstruktiver oder emotionaler Spielkritik zu tun, das ist einfach bösartig und zeugt von mangelndem Respekt.

Ebenso wenig wie unsere Eintrittskarte das Recht auf drei Punkte und choreographierte Gruß- und Abschiedsgesten der Mannschaft beinhaltet, laufen unsere Spieler mit dem Gedanken auf, einfach mal schlecht zu spielen. Die wollen tatsächlich dasselbe wie wir: Rot-Weiss Essen siegen sehen! Wann hat sich das eigentlich eingebürgert, dass die Mannschaften nach den Spielen noch zu uns Fans kommen? Spätestens seit Bestehen der sozialen Medien sollte es doch reichen, dass man schon dort nach Niederlagen ausgiebig beschimpft wird.

Frust und Wut: Spieler sollten nach Niederlagen in Ruhe gelassen werden

Heutzutage ist das nach einigen schlechten Spielen am Stück selbst kein Gang nach Canossa mehr, sondern der Weg auf die verbale Schlachtbank. Ob das dem Selbstvertrauen unserer Spieler aber zuträglich ist? Ich denke wohl kaum. Ich würde mir da ein Umdenken wünschen, vielleicht kann man wenigstens hier das Rad der Zeit zurückdrehen.

Würde es nicht reichen, wenn wir uns vor Spielbeginn gegenseitig begrüßen? Gestehen wir den Spielern die eigene Wut und den Frust nach Niederlagen zu und entlassen sie schnell in die Kabine, um das Spiel untereinander zu klären. Gegen die Wasserkiste zu treten. Ich empfände das als den besseren Weg.

