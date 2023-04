Rot-Weiss Essen: Kevin Holzweiler wird RWE verlassen

Nach dem Abbruch der Partie in Zwickau reden wir in unserem RWE-Talk über die Abbruch-Entscheidung, die Folgen und den Matchball, den RWE nun hat.

Essen. Rot-Weiss Essen steht dicht vor dem Klassenerhalt in der 3. Liga. Im Hintergrund läuft die Personalplanung. Kevin Holzweiler kann gehen.

Rot-Weiss Essen darf sich nach dem Skandal von Zwickau und den wohl zu erwartenden drei Punkten am Grünen Tisch über eine weitere Spielzeit in der 3. Liga freuen. Mit diesem Dreier wäre der Klassenerhalt für RWE so gut wie sicher. Das erleichtert die Planung für die neue Saison.

Rot-Weiss Essen: Neun Verträge laufen aus

Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann waren dementsprechend zu Wochenbeginn beim Interview-Termin mit RevierSport und der WAZ gut gelaunt. Aktuell beobachtet das Duo die Abläufe und nimmt den Kader unter die Lupe. Mit Personalentscheidungen wollen sich Flüthmann und Steegmann noch ein paar Tage Zeit lassen. Klar ist: Bei RWE laufen neun Spielerverträge aus, Verstärkungen müssen auch her.

Allen voran in der Offensive, dazu gehören natürlich auch die Flügel. Und hier kommt der Name von Kevin Holzweiler ins Spiel. Nach Informationen dieser Redaktion wird der Vertrag des 28-Jährigen nicht verlängert.

Das Umfeld von Holzweiler dürfte dies auch schon wissen. Denn der 1,64 Meter kleine Flügelflitzer wurde nach unseren Infos schon bei Top-Regionalligisten wie Alemannia Aachen und Wuppertaler SV ins Spiel gebracht. Während die Aachener kein Interesse zeigen, ist Holzweiler beim WSV noch in der Verlosung.

Kevin Holzweiler kommt nach Verletzung nicht in Fahrt

Auch in Wuppertal kennt man natürlich die Qualitäten des ehemaligen Profis von Viktoria Köln. Bei RWE kam Holzweiler in dieser Saison nach einem Kreuzbandriss nur elfmal über insgesamt 245 Spielminuten zum Einsatz. Dabei konnte der 176-malige Regionalligaspieler (29 Tore, 24 Vorlagen) kaum überzeugen.

In den letzten vier Begegnungen von RWE gehörte Holzweiler kein einziges Mal zum 20er Spieltagskader von Trainer Christoph Dabrowski. Die Zeichen stehen bei Holzweiler und Rot-Weiss Essen nach zwei Jahren ganz klar auf Abschied - wahrscheinlich in Richtung eines Klubs in der Regionalliga.

