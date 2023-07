Rot-Weiss Essen holt Vonic – der Stürmer verzichtet auf Geld

Essen. Neuer Stürmer für Rot-Weiss Essen: Leonardo Vonic kommt vom 1. FC Nürnberg. Was sich der Torjäger und der Drittligist vom Deal erhoffen.

Rot-Weiss Essen hat Leonardo Vonic verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer kommt vom 1. FC Nürnberg – und bringt ein spannendes Profil mit.

Am Montag war durch einen Bericht der „Bild“-Zeitung bekannt geworden, dass RWE wohl Interesse an dem Talent habe. An diesem Dienstag folgte die offizielle Bestätigung. Vonic, 29 Torbeteiligungen in 36 Regionalliga-Partien, unterschrieb bis Sommer 2026 an der Hafenstraße.

„Leo ist ein junger, sehr hungriger und ehrgeiziger Spieler, der große Lust darauf hat, Tore zu schießen und immer wieder den Abschluss sucht. Er hat viel Tiefe in seinem Spiel, einen starken Zug zum Tor, ein gutes Eins-gegen-Eins und ist durch seine Beidfüßigkeit variabel auf den Flügeln, als hängende Spitze oder im Sturmzentrum einsetzbar. Mit dieser Flexibilität und seinem Torhunger wird uns Leo stärker machen“, so Chef-Trainer Christoph Dabrowski.

Rot-Weiss Essen der „richtige Verein“ für Vonic

Der Neue selbst sagt: „Nach meiner Zeit in Nürnberg ist für mich jetzt der Moment gekommen, im Profifußball richtig anzukommen. Mich hat es wirklich beeindruckt, wie sehr sich Christian Flüthmann, Marcus Steegmann und Trainer Christoph Dabrowski um mich bemüht haben, sodass für mich klar war, dass RWE der richtige Verein für mich ist.“

Steegmann, Sportdirektor, freut sich auf einen „flexiblen und treffsicheren Angreifer“, der die Offensive noch einmal gefährlicher mache: „Dass der Transfer nun über die Bühne geht, liegt nicht zuletzt an Leo selbst, der auf einen Teil seines Gehalts verzichtet und damit noch einmal unterstrichen hat, wie sehr er sich mit dieser Aufgabe identifiziert. Aufgrund seines Alters ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen, auch mit Blick auf die Erfüllung der U23-Regel werden wir sicherlich von ihm profitieren.“

Vonic gilt als hochveranlagt – wie aus „Club“-Kreisen zu hören ist, müsse er sich jedoch noch aktiver ins Spiel einbinden. Diese Kritik war beispielsweise von Vorstand Dieter Hecking zu hören. Seinen Torriecher stellte er in Nürnberg jedenfalls eindrucksvoll unter Beweis. Der Schritt in die Dritte Liga ist für ihn somit einer nach vorne, da ihm beim FCN die Perspektive fehlte.

RWE hat noch einen Stürmer gesucht

Rot-Weiss hat noch nach einer Verstärkung für den Sturm gesucht und sie in Vonic gefunden. Er ist neben Moussa Doumbouya und Ron Berlinski die dritte nominelle Sturmspitze im Kader, wobei alle drei auch auf den Außen zum Einsatz kommen könnten.

