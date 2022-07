Rot-Weiss Essen: Hier gibt es RWE-Dauerkarten zu gewinnen

Pure Freude: Cedric Harenbrock beim entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga – Rot-Weiss Essen hat es geschafft.

Essen. Rot-Weiss Essen fiebert der Drittliga-Saison entgegen. Sie können dabei sein: Unsere Redaktion verlost Dauerkarten für die RWE-Heimspiele.

Rot-Weiss Essen ist zurück – und die Euphorie in der Stadt ist riesig. Weit über 9000 Dauerkarten hat RWE für die anstehende Drittliga-Saison bereits verkauft. Die Fans können den Start der Runde und die Spiele gegen Klubs wie den MSV Duisburg, Dynamo Dresden und 1860 München kaum abwarten.

„Dieser Zuspruch ist überragend“, freut sich der RWE-Vorsitzende Marcus Uhlig über die verkauften Jahreskarten. „Wir waren uns sicher, dass die erste Drittliga-Saison seit 14 Jahren in Essen großes Interesse hervorrufen würde. Wie viele Fans sich jedoch gleich zu Saisonstart das ganze Jahr über zum Verein bekennen, macht uns mehr als stolz und zeigt eindrucksvoll, welche Wucht hier durch den Aufstieg freigesetzt wurde.“

Verlosung: Zwei RWE-Sitzplatzdauerkarten gewinnen

Und auch Sie können dabei sein: Unsere Redaktion verlost zwei Sitzplatzdauerkarten für die Heimspiele im Stadion an der Hafenstraße in der Spielzeit 2022/23. Die Aktion endet am 14. Juli. Über diesen Link können Sie teilnehmen:

Das erste Heimspiel steigt bereits in wenigen Tagen. Am Samstag, 23. Juli, empfängt Rot-Weiss Essen den SV Elversberg. Es ist ein Duell zweier Aufsteiger, das um 14 Uhr angepfiffen wird – vor großer Kulisse.

