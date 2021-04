Umfrage zu RWE: Glauben Sie noch an den Essener Aufstieg?

Essen. Die BVB-U23 patzt gegen Schalke, Rot-Weiss Essen kommt näher heran an den Regionalliga-Spitzenreiter. Geht da noch was? Stimmen Sie hier ab!

Eigentlich wollte man bei Rot-Weiss Essen nicht mehr auf die Tabelle gucken. Zu weit weg und vor allem zu souverän schien die U23 von Borussia Dortmund, die sich in den vergangenen Wochen ein schönes Punktepolster an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga erarbeitet hatte – vor allem weil RWE auswärts zu viele Punkte liegen ließ. Jetzt hat sich die Lage ein wenig geändert.

Denn der BVB verspielte am Wochenende eine 3:0-Führung im Derby gegen die Schalker U23. Gleichzeitig gewann RWE an der Hafenstraße mal wieder souverän, 4:1 gegen Homberg. Und gab sich danach angriffslustig, vor allem Trainer Neidhart, der sich seit Wochen weigert, die Hoffnung aufzugeben: „Nur wir müssen weiterhin unsere Hausaufgaben machen. Das wird alles noch eng werden.“

Rot-Weiss Essen hofft wieder – glauben Sie auch an eine Aufholjagd?

Spätestens jetzt ist die Hoffnung zurück. Am kommenden Wochenende kann RWE mit einem Sieg über Lippstadt bis auf vier Punkte an den BVB heranrücken. Fünf Spieltage bleiben danach.

Geht da noch was für RWE? Das wollen wir von Ihnen wissen. Stimmen sie ab!



