Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln live im TV und Stream

Rot-Weiss Essen ist mit einer 1:2-Niederlage in Aue ins neue Jahr gestartet. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" sprechen wir über dieses Spiel, blicken aber auch auf die vielen auslaufenden Verträge im Kader. 15 Spielerkontrakte und der Arbeitsvertrag des Trainers Christoph Dabrowski laufen nach der Saison aus.

Essen Rot-Weiss Essen empfängt Viktoria Köln im Heimspiel. Wir erklären, wo das Spiel der 3. Liga live im TV und Stream zu sehen ist.

Der Jahresauftakt 2024 ging für Rot-Weiss Essen am vergangenen Freitag in die Hose. Im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue verlor die Mannschaft von Christoph Dabrowski mit 1:2 - trotz eines Blitztreffer von Isaiah Young nach 58 Sekunden. Am Dienstag hat RWE aber im Heimspiel gegen Viktoria Köln (19 Uhr) direkt die Chance zur Wiedergutmachung. Das Spiel gibt es im TV und im WAZ-Liveticker.

Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln live: Die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit: 23. Januar 2024, 19 Uhr

Sender/Plattform: Magenta (Vorberichte ab 18:30 Uhr)

Magenta Sport zeigt übrigens jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magenta Sport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln m Live-Ticker

Rot-Weiss Essen: Personelle Situation entspannt sich vor Spiel gegen Köln

Drei Spieler, die Rot-Weiss Essen noch im Erzgebirge fehlten, kehren gegen Viktoria Köln zurück in Team. Felix Götze dürfte nach seiner abgesessenen Sperre auch direkt wieder in die Startelf rücken. „Ich mache die Niederlage nicht am Fehlen von Felix Götze fest. Aber, klar: Er ist ein wichtiger Spieler, der uns Stabilität gibt“, sagte Trainer Christoph Dabrowski. Ron Berlinski und Sascha Voelcke sind zudem wieder fit.

Felix Götze kehrt gegen Viktoria Köln zurück ins RWE-Team Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto

So sieht das weitere Programm von Rot-Weiss Essen aus:

28. Januar (So, 13.30 Uhr Uhr) Preußen Münster - Rot-Weiss Essen

3. Februar (Sa, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen – SC Freiburg II

6. Februar (Di., 19 Uhr) 1860 München - Rot-Weiss Essen

