Rot-Weiss Essen gegen VfL Osnabrück live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Der Lauf von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga ist vorerst gestoppt. Nach sieben Punkten aus drei Spielen unterlag die Mannschaft von Christoph Dabrowski am vergangenen Samstag mal wieder, die Partie bei Erzgebirge Aue endete 1:2, wodurch RWE auf den 14. Tabellenplatz zurückfiel. Besonders die erste Halbzeit verlief enttäuschend, hinterher haderten die Essener Verantwortlichen mit dem Schiedsrichter. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn am Dienstag (19 Uhr) steht schon die Partie gegen den VfL Osnabrück an.

Und die Niedersachsen sind seit einigen Wochen die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Zehn der letzten elf Spiele gewann das Team von Tobias Schweinsteiger, lediglich gegen die SpVgg Bayreuth verspielte man noch eine 2:0-Führung und verlor am Ende überraschend 2:3. Die Wahnsinns-Serie brachte den VfL, der in der Hinrunde in Abstiegsgefahr war, bis auf den vierten Platz, der gegenwärtig zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigen würde, da der SC Freiburg II nicht aufsteigen darf. Am Wochenende gewann Osnabrück das Derby gegen den VfB Oldenburg 2:0.

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück: Die Rahmendaten zum Spiel

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück

Datum: Dienstag, 14.03.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße Essen

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den VfL Osnabrück live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück live im TV: Wer überträgt am Dienstag das Spiel der 3. Liga?

Die Partie von Rot-Weiss Essen bei Erzgebirge Aue wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo. Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Spiel nicht zu sehen.

Ergebirge Aue - Rot-Weiss Essen - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen, den Sie am Dienstag hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

