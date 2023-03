Noch 0:0 zwischen Rot-Weiss Essen und der SpVgg Bayreuth

Essen. Aufsteigerduell an der Essener Hafenstraße. Rot-Weiss Essen trifft heute (14 Uhr) auf die SpVgg Bayreuth. Das RWE-Spiel im Live-Ticker.

Zum Abschluss einer bisher erfolgreichen Englischen Woche trifft Rot-Weiss Essen in der 3. Liga heute (13 Uhr, Magenta Sport) auf die SpVgg Bayreuth. Ein Duell der Aufsteiger an der Essener Hafenstraße. Am Mittwoch gewann RWE im Niederrheinpokal beim Wuppertaler SV mit 1:0 und zog in das Halbfinale ein. Heute soll der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Rot-Weiss Essen gegen SpVgg Bayreuth: Das Spiel heute im Live-Ticker

Personell sieht es nicht gut aus für RWE. Die Grippewelle schlug zu Beginn der Woche zu, elf Profis fielen in Wuppertal aus. An diesem Wochenende werden Simon Engelmann, Meiko Sponsel und Lawrence Ennali krank ausfallen, hinzu kommt Felix Götze, der gerade in der Reha ist. Niklas Tarnat und Luca Wollschläger hingegen werden beim Abschlusstraining am Samstag wohl mittrainieren können.

Und: Clemens Fandrich, Andreas Wiegel, Moritz Römling, Michel Niemeyer und Felix Wienand standen schon am Freitag auf dem Platz. Dass sie am Sonntag im Kader stehen, ist wahrscheinlich. Dabrowski sah am Freitag daher „etwas Licht am Ende des Tunnels“.

Rot-Weiss Essen: Gegner Bayreuth in guter Form

Dass es eine Top-Leistung von RWE braucht, um Bayreuth zu bezwingen, das zeigen die jüngsten Auftritte der Oberfranken. 5:3 gegen Zwickau, 3:2 gegen Osnabrück, knappe Niederlagen gegen Wehen-Wiesbaden und Freiburg: Die Bayreuther sind gut in Form. Dabrowski: „Allein diese Ergebnisse müssen uns sensibilisieren, dass man auch gegen diesen Gegner hellwach sein muss.“

