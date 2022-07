Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg findet Freitagabend statt

Essen. Die Spieltage 2 bis 9 in der 3. Liga sind zeitgenau angesetzt. Schon am zweiten Spieltag kommt es zu einem Höhepunkt in Essen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage zwei bis neun in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Schon am zweiten Spieltag kommt es aus Reviersicht zum Knaller in der 3. Liga. Der MSV Duisburg trifft auf Rot-Weiss Essen. Das Stadion wird voll, jetzt steht auch fest, wann gespielt wird. Und zwar am Freitagabend (5.8., 19 Uhr).

2. Spieltag der 3. Liga, 05.08 - 07.08 2022

Freitag, 05.08., 19 Uhr

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

Samstag, 06.08., 14 Uhr

TSV 1860 München - VfB Oldenburg

SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken

FC Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

SV Meppen - FSV Zwickau

Hallescher FC - Dynamo Dresden

SpVgg Bayreuth - SC Freiburg II

Sonntag, 07.08., 13:00 Uhr

Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 14 h

SC Verl - SV Waldhof Mannheim 15 h

3. Spieltag der 3. Liga, 09.08 - 10.08 2022

Dienstag, 09.08., 18:30 Uhr

VfB Oldenburg - SV Elversberg

Dienstag, 09.08., 19 Uhr

TSV 1860 München - SV Meppen

Rot-Weiss Essen - FC Viktoria Köln

FSV Zwickau - MSV Duisburg

SC Freiburg II - Hallescher FC

Mittwoch, 10.08., 19 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Bayreuth

VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

SV Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden -SC Verl

1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II

4. Spieltag der 3. Liga, 12.08 - 15.08 2022

Freitag, 12.08., 19 Uhr

Hallescher FC - VfB Oldenburg

Samstag, 13.08., 14 Uhr

FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken

SV Elversberg - FSV Zwickau

Borussia Dortmund II - Rot-Weiss Essen

FC Viktoria Köln - Dynamo Dresden

SC Verl - TSV 1860 München

SpVgg Bayreuth - VfL Osnabrück

Sonntag, 14.08., 13 Uhr

SV Meppen - SV Waldhof Mannheim

Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden 14 h

Montag, 15.08., 19 Uhr

MSV Duisburg - SC Freiburg II

5. Spieltag der 3. Liga, 19.08 - 22.08 2022

Freitag, 19.08., 19 Uhr

TSV 1860 München - Hallescher FC

Samstag, 20.08., 14 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück

SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II

Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt

Dynamo Dresden - SV Elversberg

1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue

SC Freiburg II - FC Viktoria Köln

Sonntag, 21.08., 13 Uhr

VfB Oldenburg - SC Verl

SV Meppen - MSV Duisburg 14 h

Montag, 22.08., 19 Uhr

FSV Zwickau - SpVgg Bayreuth

6. Spieltag der 3. Liga, 26.08 - 29.08 2022

Freitag, 26.08., 19 Uhr

Hallescher FC - SV Meppen

Samstag, 27.08., 14 Uhr

VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken

FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden

SV Elversberg - SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln - TSV 1860 München

SC Verl - FSV Zwickau

SpVgg Bayreuth - Rot-Weiss Essen

Sonntag, 28.08., 13 Uhr

Borussia Dortmund II - SC Freiburg II

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 14 h

Montag, 29.08., 19 Uhr

MSV Duisburg - VfB Oldenburg

7. Spieltag der 3. Liga, 02.09 - 05.09 2022

Freitag, 02.09., 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue

Samstag, 03.09., 14 Uhr

VfB Oldenburg - VfL Osnabrück

TSV 1860 München - MSV Duisburg

SV Waldhof Mannheim - SpVgg Bayreuth

Hallescher FC - SC Verl

Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II

SC Freiburg II - FC Ingolstadt

Sonntag, 04.09., 13 Uhr

SV Meppen - SV Elversberg

FSV Zwickau - FC Viktoria Köln 14 h

Montag, 05.09., 19 Uhr

1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

8. Spieltag der 3. Liga, 09.09 - 12.09 2022

Freitag, 09.09., 19 Uhr

VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen

Samstag, 10.09., 14 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg II

FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim

SV Elversberg - TSV 1860 München

Borussia Dortmund II - VfB Oldenburg

FC Viktoria Köln - Hallescher FC

SpVgg Bayreuth - 1. FC Saarbrücken

Sonntag, 11.09., 13 Uhr

MSV Duisburg - Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue - FSV Zwickau 14 h

Montag, 12.09., 19 Uhr

SC Verl - SV Meppen

9. Spieltag der 3. Liga, 16.09 - 19.09 2022

Freitag, 16.09., 19 Uhr

TSV 1860 München - Erzgebirge Aue

Samstag, 17.09., 14 Uhr

VfB Oldenburg - SpVgg Bayreuth

SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

SV Meppen - FC Viktoria Köln

Hallescher FC - SV Elversberg

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II

Sonntag, 18.09., 13 Uhr

SC Freiburg II - VfL Osnabrück

SC Verl - MSV Duisburg 14 h

Montag, 19.09., 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE