Essen. Rot-Weiss Essen empfängt am Freitagabend im Drittligaduell den VfB Lübeck. Hier wird das Spiel live im Stream und TV gezeigt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hatten die Drittliga-Fußballer von Rot-Weiss Essen eine Woche Zeit, um durchzuatmen. Die Partie gegen 1860 München musste witterungsbedingt abgesagt werden. Nun reist also der VfB Lübeck im Stadion an der Hafenstraße an. Eine Absage aufgrund von Schnee ist unwahrscheinlich.

+++Rot-Weiss Essen: Zwei Profis kehren gegen Lübeck zurück+++

Gegen den 16. der Tabelle geht RWE als Favorit in die Partie. Die Gäste aus Schleswig-Holstein haben nach einer sportlichen Talfahrt zuletzt ihren Trainer entlassen und hoffen nun auf die Wende. Kommt diese in Essen? RWE-Coach Christoph Dabrowski warnt zumindest: Ich erwarte ein enges Spiel, in dem wir extrem intensiv agieren und Mentalität zeigen müssen.“ Gelingt seiner Elf das und bringt sie dazu die Spielfreude auf den Rasen, „dann sind wir gut dabei“.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel im TV und im Live-Stream sehen können.

Rot-Weiss Essen gegen VfB Lübeck live: Die Infos zum Spiel

Datum: Freitag, 15.12.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Übertragung: MagentaSport

Ron Berlinski jubelt nach seinem 2:1-Treffer gegen Bielefeld. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Rot-Weiss Essen gegen Lübeck live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem VfB Lübeck wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Für die Fans bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels gegen Lübeck finden Sie hier.

Übertragen wird die Partie von Rot-Weiss Essen gegen Lübeck ab 19.00 Uhr. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr.

