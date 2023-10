Rot-Weiss Essen will am Sonntag wieder vor heimischer Kulisse jubeln.

Essen. Rot-Weiss Essen träumt wieder vom Aufstieg. Am Samstag will RWE gegen Arminia Bielefeld nachlegen. Wo Sie das Spiel im TV und Stream sehen.

Mit dem Derbysieg im Rücken will Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag gegen Arminia Bielefeld an der heimischen Hafenstraße nachlegen und den damit den guten Oktober veredeln - im ersten Spiel im November. Denn Rot-Weiss Essen ist nach Siegen bei Borussia Dortmund II, zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken und beim MSV Duisburg an die Aufstiegsränge in der 3. Liga herangerückt. Entsprechend wichtig ist die Partie gegen Bielefeld. Wir erklären, wie Sie dieses Spiel live verfolgen können.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld live im TV und Live-Stream sehen können.

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

Datum: Samstag, 04.11.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Wettbewerb: 3. Liga

Übertragung: WDR und MagentaSport

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld live im TV sehen

RWE-Fans, die das Heimspiel auf den Tribünen verpassen werden, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Die Partie wird nämlich im Free-TV zu sehen sein. Der WDR wird das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs um 14 Uhr live im linearen TV übertragen. Außerdem wird das Spiel bei MagentaSport gezeigt.

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld live im Stream sehen

Gute Nachrichten für alle Fans von Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld, die das Spiel nicht im Free-TV sehen können. Die Partie wird nämlich auch im Live-Stream bei MagentaSport übertragen.

Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Freitag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld gibt es auch auf unserem Portal.

