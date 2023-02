Rot-Weiss Essen: Fans sammeln 3909 Euro für die Fairsorger

Essen. Fans von Rot-Weiss Essen kaufen alle Meisterschafts-CDs – und spenden damit 3909 Euro für die Fairsorger. Initiator „Happo“ ist „mächtig stolz“.

Die Fairsorger dürfen sich über 3909,77 Euro freuen. So viel Geld haben Fans von Rot-Weiss Essen bei einer Aktion zugunsten der Initiative gespendet. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Fairsorger unterstützen die Ärmsten der Armen mit Essen, Getränken und Kleidung.

Helmut Tautges alias „Happo“, Kolumnenschreiber und Uralt-Ultra-Präsident von RWE, hatte sich die Spendenaktion einfallen lassen. Er ließ eine CD mit der Original-Radioreportage vom Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1955 in Hannover anfertigen. RWE gewann das Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:3. Zu hören ist die Original-Reportage mit den Reporterlegenden Kurt Brumme und Rudi Michel.

Rot-Weiss Essen: „Happo“ ist „mächtig stolz“

Die CD verkaufte „Happo“ am Rande des vergangenen RWE-Heimspiels, dem Derby gegen den MSV Duisburg. Jeder Interessierte durfte selbst entscheiden, wie viel ihm die CD wert ist, der Mindestkaufpreis betrug 15 Euro.

Dass am Ende starke 3909,77 Euro zusammenkamen, sei „wahrlich eine meisterschaftsreife Leistung der Fans von Rot-Weiss Essen“, schreibt „Happo“. 100 CDs hatte er produziert – sämtliche Exemplare wurden verkauft.

Zudem spendeten einige Fans am Sonntag „im Vorbeigehen“, so „Happo“, ein Fan überwies gar nachträglich 190,07 Euro, um die Fairsorger zu unterstützen. „Es gab zwei richtig fette Großspenden, die natürlich das Ergebnis nachhaltig nach oben trieben. Von 15 Euro bis 1000 Euro war alles dabei.“

Der RWE-Fan und Initiator sei „mächtig stolz, so viele tolle Menschen an meiner Seite zu wissen. Das entgegengebrachte Vertrauen ist gerade in der heutigen Zeit absolute Ausnahme.“ Das Geld hat er bereits an die Fairsorger überwiesen.

