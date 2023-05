Rot-Weiss Essen: Ex-Sportchef Nowak bei Regionalligist auf dem Zettel

Essen. Wenige Wochen nach der Trennung von Jörn Nowak und Rot-Weiss Essen, ist der ehemalige Sportchef in den Fokus anderer Vereine gerückt.

Die Freistellung von Jörn Nowak als Sportlicher Leiter bei Rot-Weiss Essen Mitte April hatte zunächst viele Beobachter überrascht.

Immerhin hatte der 37-Jährige RWE nach 14 Jahren in den Profifußball zurückgeführt und die Essener standen auch in dieser Saison nur an den ersten sieben Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Ansonsten lagen sie immer auf Kurs Klassenerhalt. Dieser dürfte RWE aktuell auch nicht mehr zu nehmen sein. Und trotzdem: Zu unterschiedlich waren die Pläne von RWE und Nowak, was die zukünftige sportliche Ausrichtung betrifft. Die Wege trennten sich.

Nur wenige Wochen nach seiner Freistellung erhielt Nowak nach Informationen dieser Redaktion bereits die ersten Anfragen. Es kam auch schon zu einem Gespräch zwischen einem Klub und Nowak - mit dem Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Jörn Nowak ist einer von drei Kandidaten bei Kickers Offenbach

Die Hessen und Geschäftsführer Sport Matthias Georg werden am Saisonende getrennte Wege gehen - und suchen einen Nachfolger. Nowak ist nach RevierSport-Informationen einer von drei Kandidaten am Bieberer Berg. Neben Nowak sind noch Ramazan Yildirim (zuletzt Admira Wacker) und auch Steffen Menze (früher Dynamo Dresden) im Gespräch. Die OFC-Verantwortlichen wollen sich in den nächsten Tagen entscheiden. Doch angemerkt sei auch: Auch, wenn die Wahl auf Nowak fallen würde, steht noch nicht fest, ob dieser das Angebot auch wahrnehmen würde.

Denn Fakt ist auch: Noch steht Nowak bei RWE unter Vertrag und müsste für eine neuen Job erst einmal seinen Kontrakt beim Drittligisten auflösen.

Kickers Offenbach wird auch nächstes Jahr den Aufstieg in Angriff nehmen

Die Kickers, die aktuell vier Spieltage vor Schluss 14 Punkte hinter der Spitze zurückliegen, gehen in der Saison 2023/2024 in ihre elfte Regionalliga-Südwest-Spielzeit in Folge. Der Traditionsklub wird einmal mehr mit dem Ziel Drittliga-Aufstieg in die neue Saison gehen. Jörn Nowak weiß, wie man aufsteigt.

Nach Essen kam er von Rot-Weiß Oberhausen zur Saison 2019/2020. Diese Spielzeit wurde wegen Corona abgebrochen und der SC Verl stieg nach dem Verzicht des West-Meisters SV Rödinghausen auf. In der Saison 2020/2021 musste RWE Borussia Dortmund II knapp den Vortritt lassen, ehe Nowak es mit den Essenern in der Spielzeit 2021/2022 schaffte und den Traditionsklub von der Hafenstraße nach 14 Jahren wieder in die 3. Liga führte. An den letzten beiden Spieltagen der Serie 21/22 gar als Trainer, nach dem der Verein kurz vor Saisonenden Christian Neidhart entließ.

