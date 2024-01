Essen. Rot-Weiss Essen empfängt am Dienstagabend den FC Viktoria Köln. Bei RWE kehren drei Spieler zurück. Das sagt Trainer Christoph Dabrowski.

Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln: So lautet das Duell am Dienstag (23. Januar, 19 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße. 14.000 Fans, davon rund 100 Anhänger aus Köln, erwartet RWE am Dienstagabend.

Mit dabei werden dann auch wieder Felix Götze (zuletzt gesperrt) und die in Aue noch angeschlagenen Ron Berlinski und Sascha Voelcke sein. „Nur Ekin Celebi und Sandro Plechaty stehen uns nicht zur Verfügung“, berichtet Trainer Christoph Dabrowski auf der Spieltags-Pressekonferenz.

RWE: Felix Götze vor Rückkehr in die Startelf

Dass Götze seinen Stellvertreter Mustafa Kourouma wieder auf die Bank verbannen wird, ist kein Geheimnis. Dabrowski: „Ich mache die Niederlage nicht am Fehlen von Felix Götze fest. Aber, klar: Er ist ein wichtiger Spieler, der uns Stabilität gibt.“ Beim 1:2 in Aue haben die RWE-Fans in den sozialen Medien über die Auswechselungen des Essener Trainers diskutiert. Einige Rot-Weisse waren bei den Wechseln mit Dabrowskis Entscheidungen nicht einverstanden. Zum Beispiel war Kapitän Vinko Sapina in Aue schwach, durfte aber durchspielen und verursachte in der Nachspielzeit den entscheidenden Fehler zum 1:2.

„Grundsätzlich lese ich keine Foren oder soziale Medien. Mich interessiert nicht, was andere Leute schreiben und erzählen. Ich beobachte ein Spiel und dann muss man aus seiner Sicht Entscheidungen treffen. Es ist immer so, dass es einfach ist zu diskutieren und Ideen zu haben, ohne dafür letztendlich Verantwortung zu übernehmen“, kontert Dabrowski.

RWE-Trainer Dabrowski stärkt Sapina den Rücken

Und seinen Kapitän nimmt der RWE-Trainer in Schutz. Dabrowski: „Vinko ist unser Kapitän und spielt eine extrem gute Saison. Natürlich würde sich jeder Spieler wünschen, dass er 38 überragende Partien absolviert. Aber das geht nicht. Es sind auch mal Spiele dabei, in denen es nicht so läuft, wie gewünscht.“

Zu den schwächeren Akteuren im Erzgebirge gehörte auch Eric Voufack. Da liegt die Frage, ob denn am Dienstag gegen Köln Andreas Wiegel den Vortritt auf der rechten Abwehrseite erhält, sehr nahe. Auch hier gibt es einen Dabrowski-Konter: „Grundsätzlich befinden wir uns in einer Englischen Woche. Hier muss man abwägen, ob man jetzt Wechsel vollzieht oder erst im nächsten Spiel. Aber davon abgesehen: Ich halte nichts davon, nach einer Niederlage alles über Bord zu werfen. Ich habe großes Vertrauen in meine Spieler und die gesamte Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir wenige Tage nach Aue schon wieder die Chance haben zu zeigen, dass wir es besser können.“

